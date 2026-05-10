Путин назвал желаемого переговорщика в диалоге России и ЕС

Путин: Шредер мог бы стать переговорщиком для диалога между Россией и ЕС

Переговорщиком для диалога между Москвой и Брюсселем мог бы стать экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции.

«Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шредер», — подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что именно Евросоюз отказался вести диалог, а не Россия. Он пояснил, что Москва выстраивала отношения с Брюсселем на принципах взаимоуважения, а также выразил надежду на скорое восстановление контактов. Путин добавил, что Россия готова обсуждать этот вопрос.

Кроме того, лидер страны посоветовал Европе искать переговорщика среди тех, кто не говорит «гадостей в наш адрес».

Шредер неоднократно призывал Запад отказаться от антироссийской риторики, восстановить экономическое сотрудничество с Россией и найти выходы из конфликтной ситуации путем дипломатии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз намерен в конце мая обсудить возможность переговоров с Россией по урегулированию на Украине. Вопрос может быть поднят на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.