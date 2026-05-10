Путин назвал желаемого переговорщика в диалоге России и ЕС

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 15 0

Глава государства выразил готовность обсуждать с Европой вопрос восстановления отношений.

Кто может стать переговорщиком в диалоге России и Евросоюза

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин: Шредер мог бы стать переговорщиком для диалога между Россией и ЕС

Переговорщиком для диалога между Москвой и Брюсселем мог бы стать экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции.

«Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шредер», — подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что именно Евросоюз отказался вести диалог, а не Россия. Он пояснил, что Москва выстраивала отношения с Брюсселем на принципах взаимоуважения, а также выразил надежду на скорое восстановление контактов. Путин добавил, что Россия готова обсуждать этот вопрос.

Кроме того, лидер страны посоветовал Европе искать переговорщика среди тех, кто не говорит «гадостей в наш адрес».

Шредер неоднократно призывал Запад отказаться от антироссийской риторики, восстановить экономическое сотрудничество с Россией и найти выходы из конфликтной ситуации путем дипломатии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз намерен в конце мая обсудить возможность переговоров с Россией по урегулированию на Украине. Вопрос может быть поднят на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+11° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:22
Путин назвал желаемого переговорщика в диалоге России и ЕС
0:01
«Пусть приезжает в Москву»: Путин о желании Зеленского встретиться
23:40
Опасность бессонницы: как одна ночь без сна разрушает мозг человека
23:20
Всего 15 минут в день: найден легкий способ снизить стресс и улучшить работу мозга
23:00
Значительный потенциал: восстанавливаются ли легкие после отказа от курения
22:55
Состояние верховного лидера Ирана Хаменеи после ранений раскрыли в Тегеране

Сейчас читают

Не «игрушки», а священный праздник: Путин ответил на вопросы журналистов в День Победы
Путин проводит пресс-конференцию в Кремле в День Победы: прямая трансляция
Праздничные залпы: прямая трансляция салюта в честь Победы в ВОВ из Петербурга
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео