«Никакого сюрприза»: Лавров о недоговороспособности Украины

Светлана Стофорандова
ВСУ почти девять тысяч раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО.

Как Лавров отнесся к нарушению режима тишины Украиной

Лавров заявил, что Украина никогда не была договороспособной

На протяжении многих лет Украина доказывает свою недоговороспособность. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии «Вестям»

«Никакого сюрприза в недоговороспособности киевского режима», — сказал Сергей Лавров. 

Он также подчеркнул, что все началось с госпереворота в Киеве, после этого события ни одна договоренность не выполнялась. Речь идет как о Минских соглашениях, так и о переговорах в Стамбуле в 2022 году.

В честь празднования Дня Победы Россия по решению президента страны Владимира Путина объявила режим тишины с 8 по 10 мая. Кроме того, Москва поддержала инициативу американского лидера Дональда Трампа о продлении перемирия до 11 мая. 

Однако, по данным Министерства обороны (Минобороны) России, Киев нарушил договоренности о прекращении огня в зоне проведения спецоперации порядка девяти тысяч раз. Российским военнослужащим пришлось зеркально реагировать на атаки противника, чтобы пресечь провокации ВСУ.

