«Все запретили, и даже воинский парад!» — Путин о недовольстве в странах Европы

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Некоторые государства прибегают к ограничениям в отношении политических оппонентов, которые приобрели большую легитимность и доверие избирателей.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Путин вспомнил строчки Высоцкого при оценке недовольства властями европейцев

В европейских странах зреет недовольство. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«В обществах, ведущих западноевропейских государств зреет и усиливается явное отторжение непомерных амбиций по политической верхушки этих стран. Барометр общественного мнения показывает это повсеместно», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что истеблишмент на Западе не хочет уступать власть и обманывает своих граждан.

«Идет на любые ухищрения внутри своих стран, все чаще на грани, а то и за гранью закона, но бесконечно превращая демократические избирательные права процедуры в фарс, манипулировать волей народа не получится», — сказал Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что некоторые страны прибегают к запретам в отношении политических оппонентов, которые приобрели большую легитимность и доверие избирателей. Этот метод напоминает практику Советского Союза, где неугодное подвергалось запрету, как пел когда-то Высоцкий — «Все запретили, и даже воинский парад!»

«Скоро все к чертям собачьим запретят! Но это не работает, запреты не работают, а воля людей, воля граждан этих стран проста — пусть руководители стран занимаются проблемами граждан, заботятся об их безопасности и качестве жизни, а не гоняются за химерами», — заявил президент РФ.

Главной темой XXII ежегодного собрания клуба «Валдай» было создание новой системы международных отношений, где приоритет отдается суверенитету и взаимовыгодному сотрудничеству.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

