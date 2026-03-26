«Нас обманули дважды»: почему Иран отказывается от переговоров с США

Американский лидер выдвинул очередной ультиматум. Как пишет западная пресса, делегация из Белого дома уже сегодня готова отправиться на Ближний Восток. Где и будет ждать возможной встречи с руководством исламской республики. Но перспективы этих мирных переговоров весьма туманны. Почему — расскажет корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

Календарь выхода из нового глобального кризиса снова меняется. США сначала дали Ирану срок до пятницы — принять их мирный план из 15 пунктов. Теперь, сообщает портал Axios, время сдвинулось на четверг. Место встречи — столица Пакистана. Туда готовы отправиться вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио. Они, по словам Трампа, «уже в процессе». Вот только иранцы туда не едут, узнал Axios.

«Иранские официальные лица заявили странам, пытающимся выступить посредниками в мирных переговорах с США, что президент Трамп уже дважды ввел их в заблуждение и они не хотят оказаться в той же ситуации в третий раз. Два предыдущих раунда окончились тем, что Штаты, заявляя о стремлении к соглашению, внезапно совершили разрушительные атаки», — пишет издание.

Да и какие переговоры, когда США опять говорят о собеседниках в снисходительно-уничижительном тоне.

«Должен сказать, что там собралась действительно подавленная и странная компания. И они — религиозные фанатики во многих-многих отношениях», — заявил постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц.

Хочешь мира с американцами — жди атаки, подчеркнул в интервью индийским медиа представитель иранского МИДа.

«Никаких переговоров с Соединенными Штатами не было и нет. Мы сосредоточены на защите территории и суверенитета Ирана. Во время переговоров на нас уже дважды нападали, о какой дипломатии речь? Что касается влияния войны на мировую экономику, это из-за безрассудных действий США и Израиля. Вас беспокоит цена на нефть и нефтепродукты? Но наши люди были безжалостно убиты Америкой и Израилем. Сотни людей погибли в начальной школе в Минабе!» — заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

К загубленным жизням добавляется гибель экономических перспектив и планов. В Персидском заливе застряли 125 танкеров — двадцатая часть всего мирового флота. Кроме накопивших запасы Китая, Японии и Южной Кореи, остальная Азия уже испытывает критическую нехватку моторного топлива.

В этом контексте русская пословица «Уговор дороже денег» приобретает для быстро растущих азиатских экономик особый смысл. Чем позже США и Иран начнут диалог о мире, тем дороже окажется каждое слово за столом переговоров.

«Совокупный глобальный ущерб, включая прогнозируемое сокращение ВВП в Азии и Европе, а также долгосрочные перебои в поставках удобрений, которые сократят урожай 2026 года еще до того, как хотя бы один экономист смоделирует это, измеряется в нескольких триллионах долларов», — пишет издание NDTV.

Ирак и Афганистан тоже первоначально оценивали в несколько сот миллиардов. Расходы превысили восемь триллионов. Но раздутый военный бюджет Пентагону очень даже на руку. Штаты спешно перебрасывают на Ближний Восток корабли и тысячи военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии.

«Мы ведем переговоры с помощью бомб. Президент ясно дал понять, что у Ирана не будет ядерного оружия. Министерство войны согласно с этим», — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Весь план из 15 пунктов, подкрепленных бомбами, к этому и сводится: отказаться от создания ядерного оружия. Правда, прежний аятолла официально запретил его создавать еще задолго до гибели 28 февраля. Уничтожить три атомных объекта. Открыть Ормуз. В Тегеране удивились: это правда призыв к диалогу, или чей-то монолог?

«Уровень ваших внутренних конфликтов уже дошел до той стадии, когда вы ведете переговоры сами с собой? Та стратегическая мощь, которой вы так хвастались, превратилась в стратегическое поражение», — заявил официальный представитель Центрального штаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зольфагари.

Соцопросы в США подтверждают: использование наземных сил даже в ограниченном формате — это очень серьезные политические риски для вашингтонской администрации. В дополнение к кризису, вызванному «маленькой победоносной войной». Лишь каждый четвертый одобряет то, как Трамп и его команда реагируют на резкий рост стоимости жизни. Так что по сути — диалога с Ираном добиваются уже американские избиратели.

