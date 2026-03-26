Мыть машину во дворах Москвы и Подмосковья запрещено: какой штраф грозит автовладельцам

Диана Кулманакова
Также устанавливаются дополнительные ограничения на уровне регионов.

Можно ли мыть машину во дворе своего дома: какие условия

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

В Москве и Московской области автовладельцам запрещено мыть автомобили в не предназначенных для этого местах. За нарушение правил предусмотрены штрафы. Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

Парламентарий пояснил, что федеральное законодательство запрещает мыть транспортные средства только вблизи водоемов и в лесополосах. За такие нарушения гражданам грозят штрафы от 300 до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам — до 400 тысяч рублей.

В столице действует строгий запрет на мойку машин в любых местах, кроме специально оборудованных. Автовладельцы могут без последствий протереть стекла, фары и номерные знаки — это не считается нарушением.

В Подмосковье правила аналогичны. Если владелец автомобиля решит помыть машину во дворе многоквартирного дома, на берегу водоема или просто на улице, ему придется заплатить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Для юридических лиц суммы значительно выше — от 80 до 200 тысяч рублей.

Колунов уточнил, где разрешено мыть автомобили. Это могут быть лицензированные автомойки любого типа, специальные боксы в гаражных кооперативах с оборудованными стоками и фильтрами, асфальтированные площадки в промышленных зонах.

Также допускается мыть машину на собственном дачном участке. Однако есть условие: вода не должна стекать на соседние территории и дороги.

Идеальный вариант — установить стоки с фильтрами, чтобы избежать вреда для почвы, подчеркнул депутат.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
Последние новости

17:13
Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном
17:07
«Те же грабли»: Набиуллина о развитии экономики за счет карманов граждан
16:59
Ракова анонсировала новый подход в подготовке медсестер
16:48
Переживал из-за долгов и внешности: тело мужчины обнаружили в тире в Красноярске
16:38
Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026
16:27
Кравцов: колледжи готовят кадры под реальные запросы рынка

Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков
Ученик школы в Челябинске выстрелил в лицо одноклассницы: что известно
Возвращение в Хогвартс: вышел трейлер сериала о Гарри Поттере
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео