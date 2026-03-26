«Женщина, которая освободилась»: Анна Михалкова о своей роли в спектакле с Ефремовым

Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Эксклюзив 110 0

Постановка стала возвращением артиста на сцену после пяти лет в колонии.

Анна Михалкова сыграла на одной сцене с Михаилом Ефремовым после его выхода из колонии

Народная артистка России Анна Михалкова назвала свою героиню в постановке «Без свидетелей» женщиной, которая освободилась. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru после премьеры постановки.

У артистки спросили, похожа ли ее интерпретация героини пьесы на тот образ, который создала в фильме «Без свидетелей» народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

«Мне кажется, Ирина Купченко больше играет жертву. Мы пытались здесь сыграть историю женщины, которая освободилась от каких-то своих иллюзий. Женщину, которая переродилась. В этом, мне кажется, и есть принципиальная разница», — отметила Михалкова.

Рассказала актриса и о работе с партнером по спектаклю — заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым. Постановка стала для него возвращением на сцену после пяти лет в колонии.

Анна Михалкова подчеркнула, что у Ефремова сложился бы дуэт с любой партнершей и назвала его «огромным профессионалом».

Премьера спектакля «Без свидетелей» прошла в театре народного артиста РСФРС Никиты Михалкова. Он же в 1983 году снял одноименный фильм. В основе и кинокартины, и спектакля — пьеса Софьи Прокофьевой.

