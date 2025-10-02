Вольному воля: Путин напомнил Западу о быстром ответе России на угрозу

Путин: Не надо провоцировать Россию, это плохо заканчивается для провокаторов

Для тех, кто провоцирует Россию, ситуация всегда складывается плохо. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

Путин подчеркнул, что российская сторона внимательно следит за набирающей силы милитаризацией Европы.

«Просто ли это слова или нам пора принимать ответные меры», — подчеркнул российский лидер.

При этом российский лидер отметил, что если есть желающие потягаться с Россией, то они могут попробовать это сделать.

«Вольному воля, пусть пробуют. Россия не раз доказывала, что при угрозе государственности мы отвечаем быстро. Исключений не будет», — пояснил Путин.

К тому же президент добавил, что Россия никогда не проявит слабость и нерешительность, а также не инициирует военное противостояние, поскольку уводит от реальных проблем и вызовов.

«Не надо провоцировать Россию. Это всегда плохо заканчивается для провокаторов», — заключил он.

Главная тема XXII заседания клуба «Валдай», проходящего каждый год, состоит в формировании обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество со странами.

Направления заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. Участие в нем принимают 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, в числе которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания занесены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой происходит обсуждение вопросов многополярности и глобальной безопасности.

