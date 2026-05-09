Путин: отношения России и Лаоса строятся на взаимном уважении и доверии

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Между странами также наблюдается позитивная динамика в товарообороте.

© РИА Новости/Григорий Сысоев

Отношения России и Лаоса выстраиваются на основе дружбы и уважения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время встречи с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.

«Наши отношения строятся и выстраиваются на основе дружбы, взаимного уважения и доверия», — отметил Владимир Путин.

Президент России также подчеркнул позитивную динамику в торговых отношениях. Так, по итогам прошлого года товарооборот между странами увеличился в два раза по сравнению с показателями 2024-го.

«Общие объемы пока скромные, но в целом у нас хорошая динамика», — сказал российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в честь празднования Дня Победы многие зарубежные главы государств посетили Москву с рабочим визитом. Сегодня российский лидер также встретился с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом.

Путин отметил, что отношения между Россией и Малайзией тоже успешно развиваются в дипломатической и экономической сферах.

