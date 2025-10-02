Путин: российская армия является самой боеспособной

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Президент отметил, что по всей линии боевого фронта наши войска уверенно идут вперед.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Российская армия является самой боеспособной. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время своего выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«На сегодняшний день российская армия является самой боеспособной армией. И по выучке личного состава, по техническим возможностям, по умению их применять и модернизировать, и поставлять на линию фронта новые образцы вооружения. И по тактике даже ведения боевых действий», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что по всей линии боевого фронта наши войска уверенно идут вперед. Кроме того, он сообщил, что в скором времени российские военные освободят город Волчанск.

«Я думаю, дело времени — заберут наши бойцы и вторую часть. Там создается уверенно зона безопасности», — подчеркнул Путин.

Также президент добавил, что западная группировка Вооруженных сил России почти забрала две трети Купянска, центр уже в руках российских военных.

«Западная группировка войск практически забрала один из таких крупных населенных пунктов, две трети города Купянска. Центр уже в наших руках. Боевые действия идут в южной части города», — сказал российский лидер.

Группировка «Центр» эффективно работает в зоне СВО, бойцы зашли в город Красноармейск. А также Кировск в ДНР полностью перешел под контроль ВС России. По словам Путина, Россия контролирует почти 100% ЛНР.

Владимир Путин подчеркнул, что главное быть уверенными в себе.

«Нам самое главное — быть уверенными в себе, а мы в себе уверены», — заявил президент.

Ключевая тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной системы международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

