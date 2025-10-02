Путин: Россия готова поддержать план Трампа по сектору Газа

Россия готова поддержать предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Вы знаете, наверное, будет неожиданно для вас, но в целом Россия его (план Трампа — Прим. ред.) готова поддержать», — сказал президент РФ.

Путин считает, что предложение Трампа об освобождении всех заложников в Газе и освобождении палестинцев из тюрем заслуживает поддержки.

Российский лидер назвал залогом окончательного решения палестинского конфликта принцип создания двух государств — израильского и палестинского. Путин отметил, что Россия всегда выступала за эту инициативу.

Путин также прокомментировал идею создать международный орган, который будет управлять какое-то время сектором Газа, где во главе его будет стоять британский политик Тони Блэр.

«Он неизвестен как миротворец такой большой. Ну, я его лично знаю. Более того, я был у него в гостях, ночевал у него дома, мы с ним с утра в пижамах кофе пили и так далее», — вспомнил Путин.

При этом глава государства отметил большой опыт Блэра в политике и выразил надежду, что если его деятельность и знания будут направлены в мирную сторону, то это сыграет положительную роль. Российский лидер считает, что наиболее предпочтительным является вариант передачи контроля над сектором Газа президенту Палестины Махмуду Аббасу.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

