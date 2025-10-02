«Я больше не буду»: Путин о якобы российских дронах в Европе

Путин: у нас нет способных долетать до Лиссабона дронов

У России нет таких дронов, которые способны долететь до Лиссабона, как нет и целей там. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

В шутку российский лидер пообещал больше не запускать дроны в Западной Европе. И напомнил: истерия вокруг беспилотников — лишь способ нагнетания обстановки.

«Как вы понимаете, если серьезно, у нас и дронов-то нет, которые до Лиссабона долетают. Есть определенные и большой дальности, но целей там нет, что самое-то главное. Вот оно в чем дело. Но это тоже один из способов нагнетания обстановки в целом, чтобы выполнить указания вашингтонского обкома и повысить расходы на оборону», — сказал Путин.

Ситуация с экономикой в Европе при этом очень непростая, отметил президент.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

