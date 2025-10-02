«Взял, расписался»: Путин о курьезном случае с секретными бумагами в США

Путин вспомнил, как оставил подпись под секретными документами в США

Президент России Владимир Путин рассказал, как директор ЦРУ попросил его расписаться после ознакомления с секретными документами в США. Об этом глава государства рассказал во время своего выступления на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Путин говорил о том, что удивило его в поведении и политике западных партнеров, когда он занял должность директора Федеральной службы безопасности (ФСБ). Только вот вместо фразы «как директор ФСБ» президент сказал «как директор ЦРУ», чем вызвал смех в зале.

«Меня в свое время (президент Джордж. — Прим. Ред.) Буш знакомил с бумагами секретными в присутствии директора ЦРУ, а тот сказал: „Господин президент, вы ознакомились с этими бумагами Top Secret, прошу расписаться, у нас такой порядок“. Я говорю: „Ну ладно“. Взял, расписался», — поделился Владимир Путин.

На XXII ежегодном форуме клуба «Валдай» ключевым вопросом стало обсуждение новой модели мироустройства, основанной на уважении суверенитета государств и принципах взаимовыгодного партнерства.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

