«Комфортный собеседник»: Путин поделился впечатлениями о переговорах с Трампом

Путин и Трамп внимательно общались для консенсуса во время встречи на Аляске

Президент США Дональд Трамп — комфортный собеседник. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

По словам Путина, американский глава любит эпатировать, но, несмотря на такой подход, умеет слушать и слышать.

«Мы давно знакомы с Трампом, он любит позировать немножко. Мы все это видим, во всем мире видят. Но он такой человек, который умеет слушать. Слушает, слышит и реагирует. Он в принципе комфортный собеседник», — подчеркнул российский лидер.

При этом он отметил, что во время встречи с американским лидером на Аляске Трамп внимательно его слушал. Путин ответил тем же своему коллеге.

«Беседовали часа полтора. Я высказал свою позицию, он меня слушал внимательно и не перебивал. Я слушал его тоже внимательно. Вопросы сложные. Детально начали обсуждать некоторые», — поделился президент РФ.

Помимо этого, российский лидер пояснил, что достичь в таких дипломатических переговорах необходимой гармонии интересов нелегко, однако возможно при правильном диалоге.

«Важно, чтобы доходило до логического завершения, до результата. Добиться баланса интересов и консенсуса сложно, но если подходим к этому и добиваемся этого в ходе дискуссии, тогда это капитальные договоренности, которые, можно надеяться, будут работать долго», — пояснил Путин.

Основная тема XXII заседания клуба «Валдай», проходящего каждый год, состоит в формировании обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное партнерство между странами.

Главное направления текущего заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 специалистов и аналитиков из 42 стран, в числе которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

Также известно, что в программу заседания внесены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой происходит обсуждение вопросов многополярности и глобальной безопасности.

