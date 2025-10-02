«Думали, мы одна семья»: Путин об иллюзиях в отношении Запада после распада СССР

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Положения, о котором мечтали люди, не наступило.

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Путин вспомнил об иллюзиях в отношении Запада после распада СССР

Многие люди питали иллюзии в отношении стран Запада после распада СССР. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе XXII ежегодного заседания клуба «Валдай», проходящего в Сочи.

По его словам, многие граждане полагали, что останутся одной семьей с другими странами в новых условиях.

«СССР рухнул, а российский простофили, бывшие чиновники и я думали, что теперь мы одна семья цивилизационная, что обнимемся, расцелуемся в губы, несмотря на то, что придерживаемся традиционных ценностей», — вспомнил Путин.

Однако такого положения, о котором мечтали люди, не наступило. Путин рассказал и о собственных ожиданиях в тот момент.

«Общая семья народов будет там, значит, по семейному хорошо жить, думали. Нифига подобного. Вот даже для меня, для бывшего сотрудника внешней разведки СССР было несколько неожиданным, когда я стал директором ФСБ. Мы как бы свои, а наши партнеры поддерживают и сепаратизм, и террористов», — заключил президент РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин рассказал, что СССР и Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО.

