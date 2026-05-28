Путин и Токаев укрепили союз: от АЭС и обороны до Аллеи вечной дружбы в Астане

Важные заявления сегодня приходят из Казахстана. Там — основной день госвизита президента России Владимира Путина. Отношения двух стран достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Это неоднократно подчеркивалось во время переговоров. У Москвы и Астаны точек соприкосновения стало еще больше. Лидеры подписали солидный пакет соглашений. Одно из них касается строительства АЭС на территории республики.

А еще президенты посадили дерево, которое стало символом укрепления отношений между государствами. За ходом визита следит обозреватель «Известий» Виктор Синеок — он работает в Астане.

Все для гостя: первая лопата, право первому начать. В идеально ровную яму президенты засыпали землю с идеально белой подставки — посадили дуб на Аллее вечной дружбы. Из своей лейки Путин вылил все до капли.

Церемониям здесь вообще уделили много внимания. И на них лучше всего с разных ракурсов смотреть. Кортеж российского лидера на улицах Астаны. Вот он подъезжает к месту официальной встречи в сопровождении мотоциклистов.

«Церемония официальной встречи началась. Российский президент прибыл ко Дворцу независимости. Его встретил президент Казахстана», — отметил корреспондент.

По задумке принимающей стороны, после этого должен последовать самый яркий момент церемонии. Но до него еще есть несколько секунд.

Можно считать, что первые переговоры состоялись здесь, у Дворца независимости, на синей ковровой дорожке. Президенты не теряют времени.

После этого рев двигателей шести штурмовиков Су-25 казахстанских ВВС заглушил слова, а в небе застыл огромный триколор. Внутри церемония продолжилась.

Это дружеский визит, но очень результативный. На переговорах отдельно отметили экономические успехи.

— Россия продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности.

— Первое место в Европе.

— Ну да. Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей. У них самих не все в порядке.

Здесь, в Казахстане, совсем другая повестка.

— Есть между Казахстаном и Россией какие-то неразрешимые вопросы или все вопросы реально решены? — спросил корреспондент.

— Те вопросы, которые стояли на повестке дня этого визита, они обсуждены, и договоренности достигнуты, — ответил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

— Международные какие-то вопросы обсуждали? Украинское урегулирование?

— Обсуждали достаточно коротко и не на переговорах, но я уверен, что вчера в ходе дружеского обеда лидеры эту тему, несомненно, обсудили более подробно.

Есть важные темы и помимо Украины. В Казахстане, например, планируют открыть свое отделение образовательного центра «Сириус». Торжественно заложили капсулу. Презентацию о масштабах будущего комплекса показали президентам.

Потом был ролик о проекте беспилотных грузоперевозок между Москвой и Астаной. Совместный просмотр роликов — новая форма протокольных мероприятий. Но по-другому всех проектов не объять. О роли России в них и не только потом рассказал глава Казахстана.

«Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения. Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. Казахстан искренне заинтересован в конечном успехе России», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Еще раз хочу поблагодарить президента Казахстана за приглашение посетить вашу страну с государственным визитом и за очень теплый, радушный прием, оказанный всей российской делегации. Наши сегодняшние переговоры действительно прошли в деловом и конструктивном ключе, были весьма результативными. Это соответствует характеру по-настоящему дружественных, добрососедских отношений между Россией и Казахстаном», — ответил Владимир Путин.

Переговоры действительно важные, проекты действительно масштабные — страны заняты реализацией сразу семидесяти крупных. Инвестиции России в экономику Казахстана — около 30 миллиардов долларов. Мы вместе даже популяцию тигров восстанавливаем — с Дальнего Востока привезли четырех амурских.

«Находятся сейчас на карантине, за ними будет осуществляться постоянный мониторинг. Ученые сопровождают, и казахская сторона, и наши российские ученые», — поделился министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

И еще один очень важный в нынешнее время момент — военно-техническое сотрудничество.

«Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», — подчеркнул Путин.

«Опыт СВО доказывает, что военные действия изменились по своей сути и по характеру. БПЛА выходят на абсолютно новый уровень, я бы даже сказал, что становятся первостепенным вопросом», — отметил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

А еще космос, образование — сотрудничество между Россией и Казахстаном очень насыщенное. В присутствии президентов здесь подписали солидный пакет соглашений. Но на этом долгий рабочий день не закончился. У лидеров еще пленарное заседание Евразийского экономического форума.

