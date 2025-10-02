Путин: СССР и Россия дважды заявляли о готовности вступить в НАТО

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Целью таких решений было стремление страны ликвидировать основание для блоковой конфронтации.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sebastian Gollnow; 5-tv.ru

СССР и затем Россия заявляли о желании вступить в НАТО, и оба раза Россия получила отказ «с порога». Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Наша страна, стремясь ликвидировать основание для блоковой конфронтации, создать общее пространство безопасности, дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО. Первый раз в 1954 году, еще во времена СССР, это было сделано тогда, а второй раз в ходе визита президента США Клинтона в Москву», — рассказал президент.

По словам российского лидера, 35 лет назад, когда, казалось, заканчивалась конфронтация холодной войны, были надежды на наступление эпохи подлинного сотрудничества.

«Казалось, что ни осталось идеологических и других препятствий, которые мешали бы совместно решать проблемы, общие для человечества, и регулировать, разрешать неизбежные споры и конфликты на основе взаимного уважения и учета интересов каждого», — отметил Владимир Путин.

На XXII ежегодном форуме клуба «Валдай» ключевым вопросом стало обсуждение новой модели мироустройства, основанной на уважении суверенитета государств и принципах взаимовыгодного партнерства.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

