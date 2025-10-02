В Смоленске на базе УФСБ открылся историко-демонстрационный комплекс

В Смоленске открылся масштабный историко-демонстрационный комплекс на базе регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). Мероприятие состоялось в ходе празднования Дня освобождения Смоленщины и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

К тому же прошла презентация новой книги «На пути к Победе». В произведении повествуется об истории и героизме смоленских чекистов во время Великой отечественной войны. На памятную церемонию пришли ветераны и сотрудники спецслужб. Ее также посетил губернатор региона Василий Анохин.

В новом комплексе на трех этажах находится уникальная экспозиция. В ней показаны ключевые этапы работы смоленских чекистов с момента образования органов безопасности на территории Смоленской области до настоящих времен. Первый этаж посвящен быту и деятельности сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ), второй — о героических страницах Великой Отечественной войны, на третьем отражены задачи по обеспечению безопасности во время проведения специальной военной операции (СВО).

«Это чрезвычайно важно для сохранения подлинной истории, противодействия попыткам ее искажения. Экспозиция наглядно демонстрирует, что враг, сражавшийся с нами в Великую Отечественную войну, и те, кто противостоит нам сейчас, — по сути, одни и те же силы, представляющие страны НАТО. Комплекс не только развивает чувство патриотизма, но и помогает понять реальную картину происходящего», — отметил Анохин.

В числе ценнейших экспонатов — личные вещи начальника управления КГБ по Смоленской области с 1956 по 1964 год Серафима Федорова. В этот период в регионе был активный приток иностранных туристов и журналистов, среди которых часто оказывались шпионы, желающие получить доступ к секретной информации о стратегически важных объектах региона, а также оборонные предприятия и Смоленскую атомную электростанцию (АЭС).

Работа смоленских чекистов, сопровождающая важных гостей и контролирующая иностранных делегатов, предотвратила частые попытки утечки информации. После просмотра выставки, губернатор отметил, что комплекс имеет особое значение для сохранения истории регионального УФСБ. Она является живой историей, где отражен колоссальный труд и героизм смоленских чекистов.

«Особое впечатление производит бережное отношение к личным вещам ветеранов и погибших при исполнении долга — это напоминание о цене, которую пришлось заплатить за нашу безопасность и мирное небо», — заключил Анохин.

Ранее, писал 5-tv.ru, ФСБ рассекретила документы по Ялтинской конференции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.