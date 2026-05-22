Охота на мушкетера: вокруг предполагаемых останков д’Артаньяна вспыхнул скандал

Судьба самого знаменитого мушкетера всех времен не дает покоя европейской общественности. Находка предполагаемых останков д’Артаньяна обернулась международным скандалом. А все потому, что археолог, который охотился за ними 30 лет, решил оставить себе на память зубы мушкетера.

В исторической стоматологии разбирался корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

«Мы тебе — свободу, а ты нам — два зуба». Этот диалог — вовсе не из тюремной камеры перед побегом, а весьма официальные переговоры между властями Нидерландов и археологом-энтузиастом на пенсии Вимом Дейкманом. Последний нехотя соглашается расстаться с зубами — благо, не его природные и не вставные. Их возраст — более трех с половиной столетий.

— Самая потрясающая историческая находка в Нидерландах. Найден скелет самого знаменитого мушкетера — д’Артаньяна!

Легко объявить: «найден». Судя по фотографии, от скелета того, чьи останки поспешили объявить «начальником личной охраны и правой рукой короля-Солнца Людовика XIV», мало что дошло до наших дней. И как раз правой-то руки и нет. Да и от головы — только фрагмент нижней челюсти. К опознанию подошли основательно: разделили кости на две партии и отправили в лаборатории в голландском Девентере и немецком Мюнхене. Хоть кто-то да докопается до истины: д’Артаньян или невольный самозванец.

— Скелет лежит в специализированном институте, который и проведет необходимые исследования. В первую очередь — образцов ДНК.

Вероятная сенсация покоилась под просевшим полом церкви в Маастрихте. «Охотники за фантомами» — и среди них главный герой нынешней истории, археолог Вим Дейкман — поспешили провозгласить, что это не кто иной, как реальный д’Артаньян. Он же — Шарль де Батс де Кастельмор, капитан-лейтенант первой роты королевских мушкетеров второй половины XVII столетия.

«Вим Дейкман — по профессии археолог, и он посвятил по меньшей мере 20 лет жизни целиком погоне за останками д’Артаньяна!» — рассказала журналист Викки Бартоломеус.

В эксклюзивном интервью «Известиям» Вим Дейкман, организатор этого исторического детектива, уточняет: не 20 лет, а все 30. И нет ничего удивительного в том, что за эти годы стремление найти д’Артаньяна стало для него идеей, навязчивой настолько, что Дейкман готов скорее поверить не современным методам исследования подлинности останков — например, радиоуглеродному датированию — а косвенным уликам. Лишь бы они укладывались в его теорию.

«Есть пуля! Пуля действительно находится в этом теле, между костями, между ребрами. Все эти признаки важны», — заявил археолог Вим Дейкман.

Весомая улика. Раз считается, что д’Артаньян в XVII веке погиб, получив пулю в шею, то вот она — находка! Правда, тогда стреляли уже весьма активно — и не только по герою-мушкетеру. На это у Дейкмана есть второй аргумент. Если не железный, то уж точно металлический.

«Мы нашли монету, датируемую примерно 1660 годом — использованную, не новую. Это похоже на древнеримскую традицию, когда умершему клали монету в рот. Можно спросить: как это доказать? Но мы знаем, что король-Солнце очень стремился быть подобным римскому императору. И в рамках этой традиции — уподобления французского короля римскому императору — д’Артаньяну как приближенному монарха, вероятно, положили монету в рот», — добавил Дейкман.

Подлинность монеты еще со времен Рима и уж точно во времена д’Артаньяна определяли на зуб. И вот как раз два зуба, отправленные в лабораторию Мюнхена, «охотник за мушкетером» забрал себе, не дождавшись результатов ни одного из исследований, — в качестве трофея. С чем власти Маастрихта мириться уже не готовы были и обратились в полицию, которая и задержала археолога.

Ничего личного, просто бизнес: вокруг вероятных останков д’Артаньяна поднялась такая шумиха, что терять хотя бы небольшую их часть чиновники не готовы — как бы не пострадала туристическая привлекательность города. Вот и развязка детективной истории о двух зубах в обмен на свободу.

