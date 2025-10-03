«Не можу найти»: на Украине заявили о пропаже мэра Киева Виталия Кличко

Инцидент произошел накануне заседания совета обороны.

Что случилось с Виталием Кличко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Штукина

Глава городской военной администрации Киева сообщил о пропаже Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко исчез перед проведением заседания совета обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Киева Тимур Ткаченко.

«Не могу найти Виталия Кличко, чтобы провести совет обороны. Планировали сегодня, но переносим в понедельник», — отметил чиновник.

Ткаченко добавил, что мэр Киева «не нашел времени» для проведения важного мероприятия.

В июле 2025 года Кличко резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском, который, по его мнению, никак не поддерживает контакта с органами самоуправления. Кроме того, глава Киева отметил, что столичная администрация в последние месяцы сталкивается с нарастающим давлением со стороны центральной власти. Он подчеркнул, что участились обыски, а также возбуждаются уголовные дела против представителей администрации по «надуманным основаниям».

Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 2014 года. До этого он находился на ряде других государственных должностей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в сети появилось фото Виталия Кличко и порнозвезды.

