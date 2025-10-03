Вас не спрашивали: Навроцкий поставил Зеленского на место
Польша отвергла предложение Украины закрыть Балтийское море.
Киев продолжает давление на европейцев. Последнее требование Зеленского: перекрыть для российских кораблей Балтику. Тут не выдержал даже польский президент Навроцкий.
«Мы ждем анализа ситуации от наших военных. Такие решения не принимаются только лишь из-за слов Зеленского, потому что за этим последуют соответствующие и конкретные последствия. И социальные и экономические. Тем не менее, безопасность, для нас-- приоритет. Происходящее в Балтийском море безусловно тревожно», — сказал Кароль Навроцкий.
Переводя с дипломатического это означает, что «вашего мнения не спрашивали». Все решения Польша будет принимать, исходя из собственных интересов. Но надо понимать, что и они исключительно антироссийские.
