Вас не спрашивали: Навроцкий поставил Зеленского на место

Польша отвергла предложение Украины закрыть Балтийское море.

Навроцкий поставил Зеленского на место

Киев продолжает давление на европейцев. Последнее требование Зеленского: перекрыть для российских кораблей Балтику. Тут не выдержал даже польский президент Навроцкий.

«Мы ждем анализа ситуации от наших военных. Такие решения не принимаются только лишь из-за слов Зеленского, потому что за этим последуют соответствующие и конкретные последствия. И социальные и экономические. Тем не менее, безопасность, для нас-- приоритет. Происходящее в Балтийском море безусловно тревожно», — сказал Кароль Навроцкий.

Переводя с дипломатического это означает, что «вашего мнения не спрашивали». Все решения Польша будет принимать, исходя из собственных интересов. Но надо понимать, что и они исключительно антироссийские.

 

