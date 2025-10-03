«Другие подсказывают ему»: Илон Маск назвал премьера Британии «актером с пустой головой»

Диана Кулманакова
Предприниматель не в первый раз выступает с критикой Кира Стармера.

За что Илон Маск назвал Стармера актером с пустой головой

Фото: Reuters/James Manning

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск резко раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера, назвав его «актером с пустой головой». Об этом он заявил на своей странице в X (бывший Twitter).

«Стармер — актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить», — говорится в публикации.

Это заявление стало продолжением серии нападок Маска на британские власти, которые, по его мнению, ведут страну к ослаблению и цензуре. Предприниматель 13 сентября впервые публично выступил против правительства Кира Стармера, поддержав антимигрантские протесты в Лондоне. Через видеосвязь он обратился к участникам акций, обвинил кабинет министров в подавлении свободы слова и даже призвал «распустить парламент».

Миллиардер заявил, что многие жители страны «боятся пользоваться своим правом на свободу слова», а государственная телерадиокомпания BBC, по его словам, стала «соучастницей разрушения Великобритании».

Официального ответа от кабинета Кира Стармера пока не последовало. Однако в британских СМИ заявление Маска вызвало оживленную дискуссию — часть экспертов увидела в его словах попытку повлиять на внутреннюю политику страны, другие считают это очередной провокацией миллиардера, стремящегося удерживать внимание мировой прессы.

