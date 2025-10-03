Мощный пожар вспыхнул после взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в США

Мощный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Лос-Анджелесе, в районе Эль-Сегундо, после сильного взрыва. Об этом сообщила газета Los Angeles Times.

«Я думал, что нас накрыло ядерной волной или что-то в этом роде», — сказал свидетель произошедшего.

Столбы огня и дыма были видны за несколько километров, однако угрозы для жителей города нет. Пожар был локализован за час с момента возгорания. На месте работали пожарные и региональные специальные службы. Все сотрудники предприятия были вовремя эвакуированы, сообщений о пострадавших не поступало. Причина возгорания пока остается неизвестной.

Движение на ближайших дорогах было временно перекрыто, футбольные матчи и другие мероприятия отменялись из-за сильного задымления. Власти следят за качеством воздуха и советуют по возможности оставаться дома.

Пожары на нефтеперерабатывающих заводах в регионе — не редкость: аналогичные инциденты происходили в 2020 и 2022 годах, однако серьезного ущерба объектам удавалось избежать.

