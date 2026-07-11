Олимпийский чемпион Ваньоньи побил мировой рекорд, который держался 27 лет

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Он установил достижение в беге на 1 000 метров.

Бегун Ваньоньи побил мировой рекорд в беге на 1000 метров

Фото: www.globallookpress.com/William Cannarella

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Олимпийский чемпион 2024 года, кенийский легкоатлет Эммануэл Ваньоньи установил новый мировой рекорд в беге на 1000 метров. Это произошло на этапе легкоатлетической «Бриллиантовой лиги» в Монако.

Кенийский спортсмен преодолел дистанцию за две минуты 11,83 секунды. Благодаря этому результату он улучшил прежний мировой рекорд своего соотечественника Ноя Нгени на 0,13 секунды. Предыдущее достижение удерживалось в течение 27 лет.

При этом забег на 1000 метров не входит в олимпийскую программу и не представлен в рамках чемпионатов мира и Европы по легкой атлетике.

Еще один представитель Кении — Себастьян Саве — ранее также вписал свое имя в историю спорта. 26 апреля во время Лондонского марафона он установил мировой рекорд, преодолев классическую дистанцию 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 30 секунд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербурженка Таисия Стопченко стала победительницей чемпионата мира по виндсерфингу в олимпийском классе iQFOiL среди участниц до 19 лет. Турнир проходил с 3 по 10 июля в Сант-Пере-Пескадоре. По итогам финальной серии Стопченко набрала 18 очков и заняла первое место.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:10
Двое детей погибли в результате пожара в частном доме Барнаула
17:06
Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет
17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео