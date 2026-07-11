Зеленский стянул практически все западные комплексы ПРО к Киеву

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 57 0

При этом украинская сторона заявляет, что столица является самым защищенным городом.

Зеленский стянул практически все комплексы ПРО к Киеву

Фото: Reuters/Michael Kappeler

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Минобороны РФ: Зеленский стянул практически все западные комплексы ПРО к Киеву

Лидер киевского режима Владимир Зеленский принял решение сосредоточить в столице Украины практически все имеющиеся у страны западные комплексы противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщило Министерство обороны России в канале в мессенджере МАКС.

В ведомстве заявили, что результаты анализа применения российскими войсками высокоточного оружия по объектам военной инфраструктуры киевского режима подтверждают его эффективность. Такие средства способны преодолевать системы противовоздушной и противоракетной обороны, переданные Украине западными странами.

«Речь идет об ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования не только по объектам в якобы наиболее защищенном Киеве, куда Зеленский сейчас стянул практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина признала невозможность своих средств противовоздушной обороны перехватить российские баллистические ракеты. Украинская ПВО не смогла ликвидировать цели, примененные российской стороной во время ночной атаки.

По информации ВСУ, российские военные использовали шесть баллистических ракет «Искандер» и четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69. По данным украинской стороны, эти средства поражения не были сбиты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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