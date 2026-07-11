Постоял и уехал: лихач сбил двух детей на «зебре» в Иркутске и скрылся

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Пострадавшим ребятам по семь и восемь лет, их госпитализировали с травмами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Лихач сбил двух детей на пешеходном переходе в Иркутске и скрылся

Водитель легковой машины сбил двух детей на пешеходном переходе в Ленинском округе Иркутска и скрылся с места аварии. Его ищет полиция, сообщили в пресс-службе МВД региона.

«По предварительной информации, водитель автомобиля „Тойота Камри“, следуя по 20-му Советскому переулку со стороны улицы Розы Люксембург, в районе строения № 233Б по улице Баумана, допустил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов», — сообщили в ведомстве.

Авария произошла около 12:00 11 июля. На кадрах с места ДТП, которые публикует 5-tv.ru, видно, что водитель не сбросил скорость перед «зеброй». От сильного удара обоих ребят отбросило на несколько метров. Мужчина вышел из авто и несколько минут стоял рядом — судя по видео, спорил и ругался с очевидцами. Затем он просто сел в машину и уехал.

Детям по семь и восемь лет, они получили травмы и были госпитализированы. Госавтоинспекция устанавливает личность нарушителя и призывает его по своей воле явиться в отдел.

Ранее 9 июля в Калининграде пьяный и ранее судимый водитель сбил женщину с двумя детьми.

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