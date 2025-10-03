Продажи новых легковых автомобилей в РФ снизились на 19% в сентябре

В сентябре 2025 года в России реализовали 122,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 18,7% меньше, чем в тот же месяц 2024 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Лидером продаж на внутреннем рынке остается марка Lada, чьи автомобили в сентябре разошлись тиражом 26,4 тысячи экземпляров. Ее доля составила более 21% от общего объема, тогда как год назад показатель превышал 23%.

Среди зарубежных производителей на первом месте вновь оказался Haval с результатом 16,7 тысячи проданных машин. На третьей строчке расположился Geely (9741 единиц), следом идут Belgee (8346 единиц) и Chery (8023 единиц).

В десятке наиболее популярных брендов также находятся Changan, Solaris, Toyota, Omoda и Jetour. При этом Toyota, официально не поставляющая автомобили в Россию, второй месяц подряд удерживает позиции в рейтинге.

Семь брендов из топ-10 в сентябре показали снижение продаж. Наибольший спад зафиксирован у Chery и Changan. Рост же наблюдается у Toyota (+48,8%), Solaris (+102%) и Belgee (+128,2%).

За январь–сентябрь 2025 года в стране продано 895,9 тысячи новых легковых машин, что на 22,4% меньше прошлогоднего уровня. При этом положительная динамика отмечена у Toyota, Solaris, Belgee и Jetour, а сильнее всего снизились показатели Omoda и Geely.

По данным Минпромторга, в России сегодня выпускаются автомобили более чем двадцати брендов, а на конвейерах собрано порядка 50 моделей. Кроме того, в 2025 году на учет поставлено свыше 424 тысяч автомобилей китайских марок, часть которых ввезена через альтернативный импорт.

