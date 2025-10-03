«Крайне динамичная»: впервые зафиксирован рекордный скачок роста у «планеты-изгоя»

Объект свободно перемещается по галактике.

Массивная «планета-изгой» расширяется с рекордной скоростью

Фото: 5-tv.ru

NYР: Массивная «планета-изгой» расширяется с рекордной скоростью

Международная группа астрономов с помощью телескопа Европейской южной обсерватории обнаружила уникальный объект — планету-изгоя CHA 1107-7626, который растет с поразительной скоростью, поглощая шесть миллиардов тонн газа и пыли каждую секунду. Об этом сообщило издание New York Post.

CHA 1107-7626 в пять-десять раз массивнее Юпитера и находится примерно в 620 световых годах от Земли. В отличие от обычных планет, он не вращается вокруг звезды, а свободно перемещается по галактике, являясь так называемой блуждающей планетой. Ученые отмечают, что объект «стирает грань между звездами и планетами», демонстрируя свойства и того, и другого.

Наблюдения показали, что планета-изгой поглощает триллионы тонн космического мусора, газа и пыли по мере своего движения. Попадая на поверхность CHA 1107-7626, эта материя резко нагревается, создавая яркое излучение.

«Люди привыкли считать планеты тихими и стабильными мирами, но это открытие показывает, что объекты планетарной массы, свободно плавающие в космосе, могут быть крайне активными и динамичными», — заявил ведущий автор исследования Виктор Альмендрос-Абад из Астрономической обсерватории Палермо.

Еще в августе скорость расширения объекта достигала одного миллиарда тонн в секунду, и признаков замедления астрономы не заметили. Кроме того, наблюдения показали, что химический состав диска, окружающего планету-изгоя, изменялся в процессе поглощения вещества, фиксировалась магнитная активность и присутствие водяного пара.

Возраст CHA 1107-7626 оценивается всего в один-два миллиона лет, что делает ее «молодой» планетой в зачаточном состоянии. Ученые продолжают изучать объект, чтобы понять, как такие блуждающие миры формируются и как они влияют на космическое окружение.

