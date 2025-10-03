Пока мать спала: семилетний мальчик застрял в окне автомобиля и умер

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 40 0

Он сидел с двумя младшими братьями.

В США семилетний мальчик застрял в окне автомобиля и умер

Фото: www.globallookpress.com/Sammy Kogan

Peoplе: Семилетний мальчик застрял в окне автомобиля и умер

Семилетний мальчик погиб, застряв головой в окне автомобиля, пока его мать спала на переднем сиденье. Об этом сообщает издание People со ссылкой на правоохранительные органы Атланты.

Трагедия произошла в Джорджии, где 32-летняя Кэндис Грейс была арестована после того, как ее семилетний сын Мази Симмонс скончался при трагических обстоятельствах. Женщине предъявлены обвинения в убийстве и жестоком обращении с детьми.

По данным полиции, в диспетчерскую поступил вызов о ребенке, который «не подавал признаков жизни». Следователи обнаружили Мази на заднем сиденье автомобиля матери — его голова застряла в окне, а рядом находились два младших брата. Ребенка доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Согласно ордеру на арест, Грейс находилась на переднем сиденье автомобиля без сознания, что, по данным полиции, стало причиной трагедии. Свидетель сообщил, что накануне вечером женщина оставила детей в машине и уехала, а утром он обнаружил тело мальчика, торчащее из окна. Он начал стучать по машине, пытаясь разбудить мать.

Когда прибыли следователи, Грейс находилась в доме соседей с младшими детьми на грани обморока. Анализы крови и мочи показали положительный результат на наличие психотропных веществ.

На данный момент Кэндис Грейс содержится в тюрьме округа Фултон, а полиция продолжает расследование обстоятельств трагедии.

