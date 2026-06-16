Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских дрона над регионами России

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 21 0

Атаке со стороны ВСУ подверглись Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Воронежская, Тульская, Тамбовская, Волгоградская и другие области.

Сколько украинских БПЛА сбили над Россией в ночь на 16 июня

Фото: © РИА Новости/Валентин Капустин

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь на 16 июня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили над регионами нашей страны 172 украинских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в мессенджере МАКС.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 15 июня до 7.00 мск 16 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА. — Прим.ред.)», — сказано в публикации.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над 15 регионами России. Атаке со стороны боевиков киевского режима подверглись, в том числе, Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Воронежская, Тульская, Тамбовская и Волгоградская области.

Еще российские военнослужащие перехватили украинские БПЛА в небе над Орловской, Рязанской и Ростовской областями. Кроме того, дроны ВСУ были ликвидированы над Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообшил, что минувшей ночью атаке со стороны ВСУ подвергся и Московский регион. По информации градоначальника, за утро силы ПВО РФ перехватили 35 беспилотников. Сотрудники экстренных служб работают на местах падения обломков вражеских дронов. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Атака беспилотников на регионы России
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