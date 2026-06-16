Боец UFC Топурия сломал глазницу в поединке с Гэтжи

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 64 0

Поражение в недавнем поединке лишило испанца чемпионского пояса.

Бой Топурия — Гэтжи — последние новости

Фото: www.globallookpress.com/Atilano Garcia

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Боец смешанных единоборств Илия Топурия получил перелом глазницы в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе против представителя США Джастина Гэтжи. Об этом на своей странице в социальной сети написал журналист газеты Marca Ирати Прат.

«Хотя окончательные результаты компьютерной томографии, сделанной в больнице Вашингтона, где Илия провел ночь, еще не готовы, у него действительно небольшой перелом орбитальной кости», — сообщил он.

При этом журналист отметил, что Топурия чувствует себя нормально, он нуждается в покое и отдыхе. Кроме того, Прат подчеркнул, что хирургическое вмешательство спортсмену не потребуется.

Илия Топурия — испанский боец UFC грузинского происхождения. Накануне он сразился с Гэтжи в бою за чемпионский пояс промоушена в легком весе в рамках турнира UFC, который прошел на южной лужайке Белого дома. Поединок завершился технической победой американца — Топурия отказался продолжать поединок после четвертого раунда.

Для Илии это поражение стало первым в карьере. Он также лишился чемпионского титула.

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