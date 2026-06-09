Какие признаки говорят, что печень уже не справляется? Проверьте себя за минуту

Большинство людей узнают о проблемах с печенью случайно — на профилактическом УЗИ, при сдаче крови перед операцией или, что хуже, когда появляются отеки, желтизна или внутреннее кровотечение. К этому моменту орган бывает уже необратимо поврежден…

Как же распознать тревожные сигналы, если печень не болит — в материале 5-tv.ru.

Первые симптомы болезни печени

Болезни печени: как распознать проблемы на ранних стадиях. www.globallookpress.com/Jochen Tack

Многие начинают свое утро не с кофе, а с неприятного привкуса горечи во рту. Чаще всего это списывают на проблемы с желчным пузырем или изжогу, но если горечь появляется регулярно, особенно после жирной еды накануне, стоит подумать о печени.

Дело в том, что печень производит желчь, а при ее дисфункции желчный отток нарушается. Желчь может забрасываться в пищевод и желудок, оставляя этот характерный горький «осадок».

К горечи почти всегда присоединяется хроническая усталость, которую не может победить даже длительный сон. Человек просыпается разбитым, через час после подъема снова хочет прилечь, а к обеду чувствует себя «выжатым». Это не лень и не дефицит витаминов, а, скорее всего, интоксикация.

Печень перестает эффективно обезвреживать аммиак, фенолы и другие токсины, которые образуются в процессе жизнедеятельности или поступают с едой. Токсины циркулируют в крови и отравляют мозг и мышцы, вызывая постоянную слабость.

К этим двум симптомам часто добавляется необъяснимая тошнота, особенно после приема жирного или жареного. Организм как бы говорит: «Я не могу это переварить». При этом человек может не испытывать боли в правом подреберье — потому что печень все еще не болит. Но ее ферментативная активность уже снижена.

Руки и кожа как зеркало печени

Болезни печени: как распознать проблемы на ранних стадиях. Costfoto/Getty Images

Один из самых наглядных, но редко замечаемых признаков — изменение цвета и текстуры ладоней. Если посмотреть на свои руки при дневном освещении, можно обратить внимание на внутреннюю сторону ладони. В норме она равномерно розовая. При хронических заболеваниях печени ладони становятся ярко-красными по краям, особенно у основания большого пальца и мизинца.

Это так называемые «печеночные ладони». Если нажать на такое пятно, оно бледнеет, а затем быстро возвращает цвет.

Причина — нарушение обмена гормонов и расширение мелких капилляров из-за токсического повреждения сосудов.

На коже могут появляться и другие сосудистые «сюрпризы». Маленькие красные паутинки с расходящимися лучиками — телеангиэктазии — часто возникают на лице, шее, груди и плечах. По отдельности они безобидны, но если их становится много и они появляются быстро, это повод проверить печеночные пробы.

Кожа в целом может стать сухой, шелушащейся, с желтоватым оттенком (особенно на белках глаз — склеры становятся не белыми, а цвета топленого молока или лимона). Иногда возникает упорный кожный зуд без сыпи, который усиливается по ночам и не снимается антигистаминными. Это происходит из-за накопления желчных кислот в крови — они раздражают нервные окончания в коже.

Синяки и кровоточивость

Болезни печени: как распознать проблемы на ранних стадиях. BSIP/Getty Images

Многие замечают, что у них долго не останавливается кровь при мелких порезах, или десны начинают кровоточить при чистке зубов. Женщины могут жаловаться на очень обильные месячные.

А на теле то и дело появляются синяки — и непонятно, где ушибся. Все это может указывать на то, что печень перестала синтезировать достаточное количество факторов свертывания крови.

Печень производит большинство белков, ответственных за остановку кровотечения. Если ее клетки (гепатоциты) массово гибнут, производство этих белков падает.

Кровь становится более жидкой, сосуды становятся ломкими. На ранних стадиях это просто «синяки на пустом месте», на поздних — серьезный риск внутренних кровотечений.

Особенно опасно, если синяки появляются на животе или груди без всякой травмы. Это может говорить о том, что процесс зашел уже далеко. Игнорировать этот симптом нельзя ни в коем случае.

Забывчивость, раздражительность и сонливость

Когда печень перестает справляться с очисткой крови, токсины добираются до самого главного органа — головного мозга. Это состояние называется печеночной энцефалопатией. Оно развивается постепенно, и близкие часто списывают изменения на стресс, возраст или «просто плохой характер».

Человек становится рассеянным. Он забывает, куда положил ключи, не может вспомнить имя знакомого, путает последовательность действий (например, начинает чистить зубы кремом для обуви).

Его настроение резко меняется: то апатия и сонливость, то агрессия и раздражительность. Нарушается сон: днем человека клонит в сон, а ночью он лежит с открытыми глазами. Появляется мелкий тремор рук — пальцы дрожат, когда человек тянется за чашкой.

Печеночная энцефалопатия обратима на ранних этапах, но требует срочной медицинской помощи. Если ее не лечить, она может перейти в кому. При этом сами анализы крови на печеночные ферменты могут быть не сильно повышены — важно смотреть уровень аммиака.

Живот растет, а ноги отекают

Болезни печени: как распознать проблемы на ранних стадиях. www.globallookpress.com/Jochen Tack

Когда болезнь печени доходит до цирроза, возникает характерный симптом — асцит. Это скопление свободной жидкости в брюшной полости. Живот увеличивается в объеме, становится тугим, как барабан, пупок может выпячиваться.

Человек при этом может худеть в руках и ногах, но живот растет. Иногда туда набирается 10–15 литров жидкости, что затрудняет дыхание и работу сердца.

К асциту присоединяются отеки на ногах — голени и стопы становятся пастозными, при нажатии пальцем остается ямка. Это связано с тем, что больная печень перестает производить альбумин — белок, который удерживает воду внутри сосудов. Вода уходит в ткани и полости.

Если вы заметили у себя увеличение живота без очевидного набора веса или отеки, которые не проходят к утру, необходимо срочно делать УЗИ брюшной полости и сдавать печеночные пробы.

Как распознать проблемы с печенью вовремя

Болезни печени: как распознать проблемы на ранних стадиях. By BSIP/Getty Images

Чтобы вовремя заметить проблемы с печенью, полезно знать, что чаще всего приводит к ее повреждению.

Безусловный лидер — алкоголь. При этом опасна не только стадия хронического алкоголизма, но и регулярное употребление даже в небольших количествах, поскольку риск цирроза возрастает.

Но есть и генетическая предрасположенность — некоторые люди спиваются быстро, другие могут пить десятилетиями без явных последствий.

На втором месте — неалкогольная жировая болезнь печени, связанная с ожирением, диабетом второго типа и метаболическим синдромом. При этом состоянии печень обрастает жиром, клетки гибнут, на их месте образуется соединительная ткань.

Поразительно, но у трети пациентов с доказанным жировым гепатозом уровни ферментов АЛТ (аланинаминотрансфераза — Прим. ред.) и АСТ (аспартатаминотрансфераза — Прим. ред.) остаются в пределах нормы. То есть человек может быть уверен, что у него «все хорошо по анализам», а на самом деле печень уже разрушается.

Третий важный фактор — вирусные гепатиты B и C. Гепатит C долгое время протекает бессимптомно, разрушая печень изнутри. Современные лекарства позволяют вылечить его за 8–12 недель, но для этого нужно сдать анализ на антитела. К сожалению, многие боятся или забывают это сделать.

Кроме того, печень страдает от некоторых лекарств. Абсолютный лидер гепатотоксичности — парацетамол в дозах выше четырех граммов в сутки (например, восемь таблеток по 500 миллиграмм). Также опасны некоторые антибиотики, нестероидные противовоспалительные, противотуберкулезные и противогрибковые препараты.

Если вы принимаете любое лекарство длительно, нужно хотя бы раз в полгода контролировать печеночные пробы.

Что делать при обнаружении проблем с печенью

Болезни печени: как распознать проблемы на ранних стадиях. ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если вы нашли у себя несколько симптомов — горечь во рту, необъяснимую слабость, синяки или сосудистые звездочки — не впадайте в ужас, но и не откладывайте. Первое и самое простое — записаться на биохимический анализ крови. Вам нужны показатели АЛТ, АСТ, ГГТ (гамма-глутамилтрансферазу — Прим. ред.), билирубин (общий, прямой и непрямой), альбумин и общий белок.

Норма АЛТ для мужчин — до 37 единиц на литр (Ед/л), для женщин — до 31 Ед/л. Если значения выше в полтора-два раза, это повод для дообследования.

Второй шаг — УЗИ органов брюшной полости. Оно покажет размеры печени (в норме до 15 см по правой срединно-ключичной линии), ее структуру (однородная или зернистая), наличие жировых отложений (эхогенность повышена), кист или опухолей.

Современные аппараты УЗИ позволяют также выполнить эластометрию — метод, который измеряет плотность печени. Чем плотнее печень, тем больше в ней фиброзной (рубцовой) ткани. Нормой считается плотность до семи килопаскаль (кПа); выше 12–14 кПа — это уже выраженный фиброз или цирроз.

Третий шаг — изменение образа жизни, и начать нужно с полного отказа от алкоголя. Не «уменьшить», а именно отказаться. Печень регенерирует, но только если перестать ее травить. Диета должна быть щадящей: исключается все жареное, жирное, копченое, острое, консервы, фастфуд, сладкие газировки и сдобная выпечка.

В основе рациона — отварные каши, нежирные супы, отварное мясо курицы или индейки, нежирная рыба, запеченные овощи, кисломолочные продукты. Кофе (не более двух чашек в день, без сахара и сливок) некоторые исследования даже связывают со снижением фиброза.

Когда бежать к врачу с проблемами печени

By BSIP/Getty Images

Есть ситуации, когда ждать записи к терапевту через неделю нельзя. Вызывайте скорую или срочно идите в приемный покой, если вы заметили желтое окрашивание кожи или глаза, особенно если моча стала цвета темного пива, а кал — неестественно светлым (глинистым). Это может быть острый гепатит или закупорка желчных протоков камнем.

Также срочная консультация нужна, если у вас открылось носовое или десенное кровотечение, которое не останавливается, или если в стуле появилась черная, дегтеобразная масса (это признак желудочно-кишечного кровотечения). Еще один красный флаг — внезапное увеличение живота, одышка в положении лежа и отеки ног.

Печень — удивительный орган. Она может восстановить до 75% своей массы после повреждения, если дать ей шанс. Но шанс этот ограничен по времени. При циррозе регенерация уже невозможна. Не ждите боли — ее не будет.

Ждите слабости, горечи, синяков, сосудистых звездочек и странной забывчивости. Это все, чем печень может кричать. Услышьте этот крик вовремя.