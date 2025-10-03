Активация нужного гена: в Японии впервые испытали препарат для роста зубов

Дарья Орлова
Ученые надеются внедрить лекарство в практику к 2030 году.

Препарат для роста зубов

Фото: 5-tv.ru

В Японии прошли первые клинические испытания препарата для роста зубов

В Японии группа исследователей под руководством профессора Кацу Такахаси разрабатывает препарат, способный активировать рост нового зуба у человека вместо утраченного. Клинические испытания лекарства стартовали в 2024 году после успешных доклинических тестов на животных.

Исследователи выяснили, что у человека существует так называемая «третья линия» зубных зачатков, потенциально способная к активации. Ключевым механизмом выступает подавление гена USAG-1, который препятствует росту зубов, что и стало основой действия нового препарата.

В первоначальных клинических исследованиях участвовали мужчины от 30 до 65 лет. В будущем планируется расширить испытания на пациентов с врожденной адентией — полным отсутствием зубов. Ученые рассчитывают завершить все клинические стадии и внедрить препарат в медицину к 2030 году.

Стоматологическое сообщество относится к разработке осторожно. Специалисты отмечают сложность зуба как органа и подчеркивают, что нет гарантии, что новый зуб вырастет в нужном месте, с правильной формой и полноценным корнем. Также вызывают вопросы возможные затраты: терапия может оказаться дороже современных имплантатов, которые уже показывают долговечность.

Несмотря на скепсис коллег, японские ученые сохраняют оптимизм, считая, что регенерация зубов — это лишь вопрос времени и научных усилий, способный изменить стоматологическую практику в будущем.

