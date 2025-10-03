Откажется от престола? Принц Уильям готовит сына Джорджа к роли монарха

Mirror: принц Уильям хочет уберечь сына от трудностей в роли будущего монарха

Принц Уильям редко думает о престоле британской монархии, вместо этого к роли короля он готовит своего сына Джорджа. Об этом он рассказал в интервью Юджину Леви, передает Mirror.

«Я не просыпаюсь утром с мыслью о короне. Для меня главное — оставаться самим собой, быть искренним и верным тому, во что я верю. Все остальное потеряет смысл, если я перестану быть настоящим», — признался Уильям.

Разговор коснулся и воспитания старшего сына Джорджа. На вопрос, как он готовит сына к роли будущего монарха, Уильям ответил, что хочет уберечь его от трудностей.

«Я хочу создать мир, в котором он будет гордиться тем, что мы делаем, и где наши действия действительно меняют жизнь людей к лучшему. Я сделаю все, чтобы ему не пришлось сталкиваться с теми же трудностями, через которые прошли мы с Гарри», — рассказал он.

В этом же интервью принц Уильям затронул тему перемен в монархии, когда он взойдет на престол. По его словам, сохранять традиции важно, но и обновления также имеют место.

Разговоры о будущем монархии звучат особенно остро на фоне болезни короля Карла III, у которого недавно была выявлена онкология. В условиях, когда здоровье монарха вызывает все больше тревог, наследная линия становится темой пристального внимания.

Согласно традиции престолонаследия, после короля первым в очереди является принц Уильям, а следом за ним — его старший сын принц Джордж, которому однажды предстоит занять трон.

