У 27 учащихся младших классов в Карелии выявили острую кишечную инфекцию

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Под наблюдением врачей оказались не только пострадавшие дети, но и их семьи.

Отравились в Карелии 27 школьников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Республике Карелия у 27 детей выявили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения по региону в своем Telegram-канале.

«2 октября в Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов Нововилговской школы № 3. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция», — проинформировало ведомство.

По данным министерства, один ребенок госпитализирован, его состояние врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Остальные ребята отправлены на амбулаторное лечение. Сообщается, что у них наблюдается легкое течение болезни.

И школьники, и их семьи находятся под наблюдением медиков.

В ведомстве уточнили, что были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия врачами Прионежского филиала Республиканской больницы имени В. А. Баранова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие подробности массового отравления школьников в Екатеринбурге известны. Прямо в стенах учебного заведения 11 учащихся начали задыхаться. Известно, что пострадавшие взаимодействовали с неизвестным веществом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:53
«Трамплин для инвестиций»: Сикорский о выгоде Польши от восстановления Украины
17:41
Виктор Орбан: Евросоюз уже потратил на Украину €180 млрд
17:34
В Дагестане задержали пятерых жителей, планировавших теракт против силовиков
17:31
Количество погибших от отравления алкоголем в Ленобласти возросло до 45
17:26
Во Владимирской области в результате ДТП погибли четыре человека
17:22
В Литве министра культуры уволили из-за вопроса о статусе Крыма

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео