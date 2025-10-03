У 27 учащихся младших классов в Карелии выявили острую кишечную инфекцию
Под наблюдением врачей оказались не только пострадавшие дети, но и их семьи.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В Республике Карелия у 27 детей выявили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения по региону в своем Telegram-канале.
«2 октября в Новой Вилге заболели 27 школьников начальных классов Нововилговской школы № 3. Предварительный диагноз — острая кишечная инфекция», — проинформировало ведомство.
По данным министерства, один ребенок госпитализирован, его состояние врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Остальные ребята отправлены на амбулаторное лечение. Сообщается, что у них наблюдается легкое течение болезни.
И школьники, и их семьи находятся под наблюдением медиков.
В ведомстве уточнили, что были проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия врачами Прионежского филиала Республиканской больницы имени В. А. Баранова.
Ранее 5-tv.ru писал о том, какие подробности массового отравления школьников в Екатеринбурге известны. Прямо в стенах учебного заведения 11 учащихся начали задыхаться. Известно, что пострадавшие взаимодействовали с неизвестным веществом.
