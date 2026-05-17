В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал здание детского сада

Пострадавших нет, но сохраняется опасность повторных ударов, сообщил мэр города Максим Пухов.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Батурин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по детскому саду в Энергодаре. Об этом 17 мая сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, корпус не использовался в учебном процессе, однако угроза повторных атак остается.
В результате атаки повреждены окна, на территории учреждения разбросаны обломки. Пострадавших нет.
Накануне гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что после ударов ВСУ выведены из строя обе заправочные станции в городе-спутнике Запорожской АЭС. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал трубопровод вдоль машинных залов станции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 1054 беспилотных летательных аппарата и восемь управляемых авиабомб ВСУ. Об этом 17 мая проинформировали в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что огневое поражение также нанесено по пунктам временной дислокации украинских подразделений и позициям иностранных наемников. Всего цели поражены в 164 районах.
Кроме того, уничтожены реактивный снаряд РСЗО HIMARS, крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и управляемая ракета «Нептун-МД».
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 17 мая
- Захарова: под звуки «Евровидения» Киев на деньги ЕС совершил массовый теракт
- 17 мая
- Силы ПВО за сутки уничтожили более 1000 дронов ВСУ и восемь авиабомб
- 17 мая
- Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
- 15 мая
- Еще четверо раненых: ВСУ продолжают БПЛА-атаки на Белгородскую область
- 15 мая
- Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
- 15 мая
- В школах и детсадах района Рязани отменили занятия и уроки после атаки БПЛА
- 15 мая
- Три человека погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Рязань
- 15 мая
- Пострадали жилые дома и люди: Рязанскую область атаковали дроны ВСУ
- 15 мая
- Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников ВСУ
- 14 мая
- Стало известно о возможной гибели путешественника Саши Коня при атаке БПЛА
50%
Нашли ошибку?