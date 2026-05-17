В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал здание детского сада

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 54 0

Пострадавших нет, но сохраняется опасность повторных ударов, сообщил мэр города Максим Пухов.

Атака дрона ВСУ на детский сад в Энергодаре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Батурин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по детскому саду в Энергодаре. Об этом 17 мая сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, корпус не использовался в учебном процессе, однако угроза повторных атак остается.

В результате атаки повреждены окна, на территории учреждения разбросаны обломки. Пострадавших нет.

Накануне гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что после ударов ВСУ выведены из строя обе заправочные станции в городе-спутнике Запорожской АЭС. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал трубопровод вдоль машинных залов станции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 1054 беспилотных летательных аппарата и восемь управляемых авиабомб ВСУ. Об этом 17 мая проинформировали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что огневое поражение также нанесено по пунктам временной дислокации украинских подразделений и позициям иностранных наемников. Всего цели поражены в 164 районах.

Кроме того, уничтожены реактивный снаряд РСЗО HIMARS, крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и управляемая ракета «Нептун-МД».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
17 мая
Захарова: под звуки «Евровидения» Киев на деньги ЕС совершил массовый теракт
17 мая
Силы ПВО за сутки уничтожили более 1000 дронов ВСУ и восемь авиабомб
17 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
15 мая
Еще четверо раненых: ВСУ продолжают БПЛА-атаки на Белгородскую область
15 мая
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
15 мая
В школах и детсадах района Рязани отменили занятия и уроки после атаки БПЛА
15 мая
Три человека погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Рязань
15 мая
Пострадали жилые дома и люди: Рязанскую область атаковали дроны ВСУ
15 мая
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников ВСУ
14 мая
Стало известно о возможной гибели путешественника Саши Коня при атаке БПЛА
+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

17:40
Покорили Рим: теннисистки Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир WTA 1000
17:24
Российский шоколад и вино полюбились гостям ЭКСПО в Харбине
17:07
Славянск в клещах: российские войска подошли к городу на десять километров
16:50
Физики разошлись во мнениях: главную модель Вселенной поставили под сомнение
16:37
В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал здание детского сада
16:29
Гражданин Индии погиб в результате атаки ВСУ в Подмосковье

Сейчас читают

Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей
Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
В Мытищах двое мужчин погибли из-за обломков беспилотника
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео