В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал здание детского сада

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по детскому саду в Энергодаре. Об этом 17 мая сообщил мэр города Максим Пухов. По его словам, корпус не использовался в учебном процессе, однако угроза повторных атак остается.

В результате атаки повреждены окна, на территории учреждения разбросаны обломки. Пострадавших нет.

Накануне гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что после ударов ВСУ выведены из строя обе заправочные станции в городе-спутнике Запорожской АЭС. Кроме того, дрон-камикадзе атаковал трубопровод вдоль машинных залов станции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за прошедшие сутки российские средства ПВО сбили 1054 беспилотных летательных аппарата и восемь управляемых авиабомб ВСУ. Об этом 17 мая проинформировали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что огневое поражение также нанесено по пунктам временной дислокации украинских подразделений и позициям иностранных наемников. Всего цели поражены в 164 районах.

Кроме того, уничтожены реактивный снаряд РСЗО HIMARS, крылатая ракета большой дальности «Фламинго» и управляемая ракета «Нептун-МД».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.