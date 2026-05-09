Не экономьте на дымоходе: как построить безопасную баню своими руками

Какая ошибка была роковой и привела к пожару? И можно ли определить недочеты невооруженным глазом? Почему баня сгорает дотла? И как не дать пожару ее уничтожить? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Ошибки при строительстве бани могут обернуться пожаром

Постройка Владимира Баранова превратилась в пепелище. Огонь перекинулся с крыши и уничтожил все — потушить не успели. Баня простояла всего полгода.

«Попариться я в ней успел раза три-четыре. Ну, может, пять. Вот. То есть, такой незакрытый гештальт, как говорится. Поэтому в ближайшее время я построю баню. Уже буду учитывать все минусы при постройке, которые были, которые вылезли наружу. И, соответственно, буду обращаться к более профессиональным командам», — делится житель Екатеринбурга.

В ЧП Владимир винит строителей. Но ответа от них пока не получил — с ним перестали выходить на связь.

Как не допустить пожара? Он считает, что проблема была именно в дымоходе и его утеплении. Специалисты отмечают, что такие ошибки действительно, могут привести к жутким последствиям.

«От незащищенного источника тепла расстояние должно быть 50 сантиметров. Нужно использовать правильные материалы. То есть это каолиновая вата, плиты силиката кальция, это: плиты минерит», — отмечает строительный эксперт в области бань и хаммамов Алексей Бушулян.

При приемке лучше показать баню независимому эксперту. В обшивке парной в русской бане тоже есть свои нюансы.

Как отделать качественную и прочную баню

Фото: 5-tv.ru

Ведущий «Страны Советов» Филипп Курочкин подскажет, как это сделать правильно, чтобы баня не сгорела и не сгнила.

«Я, кстати, обратил внимание, что вы используете пиломатериал не сухой, не камерной сушки, не строганый. То есть обычный лес, который продается на любом ближайшем рынке. У такого пиломатериала есть такой нюанс, что в процессе эксплуатации он будет свою влагу отдавать, и дерево будет усыхать. Оно меняет свои линейные размеры именно по ширине, поперек волокон», — поясняет знаток.

А это значит, что расстояние между досками будет увеличиваться на один-полтора сантиметра. И в пустотах начнет скапливаться влага. Поэтому утеплять баню нужно только минеральной ватой. Она компенсирует зазоры.

«У нас доска 150 мм. Мы сразу три слоя по 50 мм укладываем. Чем мы активнее вот здесь начинаем его вминать, тем хуже мы вот здесь сделаем. Здесь у нас больше проходит тепла, здесь появляется мост холода, и вот здесь начинает образовываться конденсат. Поэтому утеплитель должен лежать максимально равномерно не только по ширине, но и по высоте», — говорит испытатель.

Слои можно укладывать в шахматном порядке, чтобы наверняка избежать щелей при стыковке. После утепления секции следует накрыть пароизоляцией. Материал должен выдерживать жар.

Например, полиэтилен начинает деформироваться уже при 80 градусах, а температура в парной может быть намного выше. Подойдут специальные пленки на основе фольги или из других термостойких составов.

«Важно, чтобы вот этот стык был максимально ровный, чтобы не было всяких пузырей и неровностей, потому что потом нам нужно этот стык проклеить. И чем он ровнее, тем проще нам надо будет проклеивать. Используем только специальный строительный скотч для пароизоляционных пленок», — указывает эксперт.

Как построить баню, чтобы она приносила только пользу для здоровья, а не головную боль? Важно не экономить на дымоходе и утеплителе, работы следует выполнять четко по проекту и с соблюдением всех ГОСТов.

Предусмотрите вентиляцию: окно или систему вентканалов. Для удобства лучше обустроить трап, куда будет стекать вода. В конце строительства пригласите специалиста — он оценит качество работы.