Гражданин Индии погиб при атаке ВСУ в Подмосковье

В результате атаки беспилотников ВСУ в Московской области погиб гражданин Индии, еще трое получили ранения. Об этом сообщило посольство Индии в России в соцсети X.

«Один индийский рабочий погиб, а трое других получили ранения в результате атаки беспилотника в Московской области, произошедшей ранее сегодня», — говорится в сообщении.

По данным дипмиссии, сотрудники посольства посетили место происшествия и встретились с пострадавшими рабочими в больнице. Также представители Индии заявили, что находятся в контакте с местными властями и руководством компании для организации необходимой помощи пострадавшим рабочим.

Силы ПВО Минобороны за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1054 беспилотных летательных аппарата и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины. Известно также, что во время попыток атак беспилотников ВСУ на Москву ранения получили 12 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массированный налет дронов на Москву и Подмосковье массовым терактом, оплаченным европейскими спонсорами.

