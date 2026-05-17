Гражданин Индии погиб при атаке ВСУ в Подмосковье

Также известно о троих пострадавших.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате атаки беспилотников ВСУ в Московской области погиб гражданин Индии, еще трое получили ранения. Об этом сообщило посольство Индии в России в соцсети X.
«Один индийский рабочий погиб, а трое других получили ранения в результате атаки беспилотника в Московской области, произошедшей ранее сегодня», — говорится в сообщении.
По данным дипмиссии, сотрудники посольства посетили место происшествия и встретились с пострадавшими рабочими в больнице. Также представители Индии заявили, что находятся в контакте с местными властями и руководством компании для организации необходимой помощи пострадавшим рабочим.
Силы ПВО Минобороны за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 1054 беспилотных летательных аппарата и восемь управляемых авиационных бомб Вооруженных сил Украины. Известно также, что во время попыток атак беспилотников ВСУ на Москву ранения получили 12 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массированный налет дронов на Москву и Подмосковье массовым терактом, оплаченным европейскими спонсорами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 17 мая
- Захарова: под звуки «Евровидения» Киев на деньги ЕС совершил массовый теракт
- 17 мая
- В результате атаки дронов ВСУ на Москву пострадали 12 человек
- 16 мая
- Средства ПВО сбили еще семь дронов, летевших на Москву
- 16 мая
- Собянин сообщил об отражении атаки уже 43 БПЛА на подлете к Москве
- 15 мая
- Собянин сообщил о 12-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве
- 15 мая
- Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников ВСУ
- 8 мая
- Еще три украинских беспилотниках сбиты на подлете к Москве
- 8 мая
- Число сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 20
- 8 мая
- Силы ПВО уничтожили 95 украинских дронов над регионами России за четыре часа
- 7 мая
- Собянин заявил об уничтожении уже 48 дронов, летевших на столицу
Читайте также
50%
Нашли ошибку?