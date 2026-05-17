Жуткая встреча: в Японии медведь напал на россиянина

В Японии россиянин пострадал из-за нападения медведя

В японском городе Окутама медведь напал на гражданина России во время восхождения на гору Муцуиси. Об этом сообщило местное издание NewsOnJapan.

По информации издания, пострадавшему около 30 лет. В результате нападения он получил тяжелые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение на вертолете. Жизни россиянина ничего не угрожает. После инцидента животное скрылось, его местонахождение пока неизвестно.

В районе происшествия уже установили специальные ловушки для поимки хищника. Кроме того, полиция продолжает патрулировать окрестности и следить за безопасностью туристических маршрутов.

Местные власти также рекомендовали путешественникам брать с собой медвежьи колокольчики и средства связи, которые могут помочь отпугнуть животное или быстро вызвать помощь.

Инцидент с нападением хищников на человека ранее произошел во Владимире. Там возле передвижного цирка львы напали на дрессировщика, которого позже госпитализировали с травмой руки. Сам дрессировщик Павел Забелкин назвал произошедшее штатной ситуацией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.