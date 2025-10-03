Самолет Ан-2 разбился в Красноярском крае

Легкомоторный самолет Ан-2 разбился в Ермаковском районе Красноярского края. Предварительно, погибли два человека. Об этом 3 октября сообщил источник «Известий».

По его информации, на месте случившегося проводятся поисково-спасательные работы. Погибшие были найдены среди обломков. Подробности произошедшего выясняются.

Ранее в аэропорту Финикс Скай Харбор едва не произошла трагедия: пилоты самолета Airbus A319 авиакомпании American Airlines, выполнявшего рейс из Остина, забыли выпустить шасси перед посадкой. На борту находились 132 пассажира. Об этом сообщает портал PYOK.

Видео с моментом инцидента разлетелось по сети. На кадрах видно, что самолет заходит на посадку с поднятым шасси. Через несколько секунд пилоты активировали выпуск стоек — вероятно, после срабатывания системы предупреждения в кабине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

