Мерц раскритиковал идею о финансировании «стены дронов» из фондов Евросоюза

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 21 0

Ключевые темы, вынесенные на обсуждение, включали вопросы обороны.

Что Мерц сказал о финансировании стены дронов Евросоюзом

Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Критике подверглось предложение профинансировать проект «стена дронов» из европейских фондов. С такой позицией выступил канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече европейских лидеров в Копенгагене, где обсуждалась в том числе оборона, о чем сообщила газета Politico, ссылаясь на источник.

В издании отметили, что канцлер высказал свое мнение за закрытыми дверями во время саммита Европейского политического сообщества в Копенгагене. Инсайдер из числа дипломатов передал, как Мерц раскритиковал предложение в «очень резких» выражениях.

Неформальный саммит Евросоюза состоялся 1 октября в Копенгагене. Ключевые темы, вынесенные на обсуждение, включали вопросы обороны. Рассматривался проект создания «стены дронов» — системы защиты от беспилотных летательных аппаратов, а также дальнейшая поддержка Украины при использовании замороженных российских активов для финансирования Киева. На повестке был и 19-й пакет санкций против РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер предложил «коалиции желающих» стать «коалицией платящих».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:17
«Украина перестала быть той страной, которую я любила»: Повалий о причинах переезда в РФ
16:09
Гражданин РФ задержан в Сингапуре по обвинению в нарушении законодательства США
16:01
Мерц раскритиковал идею о финансировании «стены дронов» из фондов Евросоюза
15:51
Жительница Белгородской области погибла после удара дрона ВСУ
15:40
«Это мудрость тела»: как Сати Казанова снимает стресс
15:28
При попытке покорить легендарную скалу Эль-Капитан в США погиб 23-летний альпинист

Сейчас читают

Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео