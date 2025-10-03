Студент борется за опеку над братьями и сестрой после гибели родителей в ДТП

Дарья Орлова
В ходе смертельной аварии дети пострадали, но смогли оправиться.

Студент борется за опеку над братом и сетрой

Фото: 5-tv.ru

В США 19-летний студент Ной Нанни заявил, что будет добиваться опеки над братом и сестрой после гибели их родителей в аварии. Об этом сообщает People.

«Я знаю, что мои родители были бы очень горды», — сказал Ной в интервью вместе с сестрой Люсией и братом Лео.

По словам студента, он ощущает присутствие родителей каждый день и верит, что они поддерживают его в трудный момент.

Трагедия произошла в середине августа. Автомобиль семьи съехал с дороги и врезался в дерево. Внутри находились родители вместе с младшими детьми. Взрослые погибли, а 15-летняя Люсия и десятилетний Лео получили тяжелые травмы.

Сейчас Люсия уже вернулась в школу. Лео остается в больнице, хотя постепенно идет на поправку.

«Это благословение — видеть, как они постепенно становятся сильнее», — подчеркнул Ной.

Ной вместе с бабушкой по материнской линии готовит документы для оформления опеки, чтобы обеспечить младшим стабильное будущее.

