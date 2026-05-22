Копай дедовским способом: как спасти лес от огня

Лесные пожары чаще всего возникают из-за человека, а в теплое время года риск их особенно высок. Как современные технологии помогают заметить огонь еще на ранней стадии? И зачем, чтобы защитить лес, иногда приходится буквально «копать» землю? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Май — месяц испытаний для леса

Май для нас — запах шашлыка и долгожданный пикник, а для леса — самый опасный месяц в году. И проблема не только в кострах и мусоре.

Есть и другие факторы, которые могут нарушить хрупкое равновесие лесной экосистемы за считанные часы. Как беззаботный отдых становится серьезным испытанием для природы?

«Основной причиной возникновения лесных пожаров в лесах, как показывает практика, это человеческий фактор. То есть это неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах и разбрасывание горящих спичек и окурков. Бутылка, брошенная на землю, преломляет солнечные лучи и срабатывает как линза, отчего в итоге возгорается пламя», — говорит старший участковый лесничий Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» Алексей Калинин.

Как отслеживают пожары

Очень важно вовремя заметить пожар. И как раз здесь слова, что дыма без огня не бывает, особенно актуальны. Пожары отслеживают на диспетчерском пункте наблюдения круглосуточно.

«Один человек контролирует порядка девяти камер. И плюс у нас есть доступ к камерам соседних лесничеств. Это еще где-то около пяти. Ночью у нас хорошо работает космический мониторинг», — рассказывает начальник лесопожарной станции третьего типа Луховиц Александр Никитин.

Что помогает пожару не распространятся по лесу

Минерализованная полоса — это искусственный противопожарный барьер, создаваемый путем удаления лесной подстилки, трав и кустарников до обнажения минерального слоя почвы.

«Это трелевочный трактор МСН-10. С помощью него мы прокладываем минерализованные полосы, которые ручным трудом делать очень долго и трудно, поэтому техника тяжелая, но необходимая. По национальному проекту „Экологическое благополучие“ техника постоянно обновляется», — демонстрирует технику эксперт.

Есть места, куда даже и техника не может добраться. Тогда, по словам ведущего Романа Перелыгина, вспоминаем дедовский способ. Создаем минерализованную полосу вручную. Работа трудоемкая, но даже такая защита может спасти тысячи деревьев.

Сохранять и восстанавливать леса от пожаров помогает национальный проект «Экологическое благополучие». При его поддержке в регионы поставляют всю необходимую технику и оборудование, что позволяет эффективнее бороться с возгораниями.

Если увидели дым — не ждите. Сразу звоните на горячую линию лесной охраны. Инструктируйте детей: лес — это не площадка для игр с огнем.

Правила поведения соблюдать несложно: не курите в лесу, не оставляйте мусор, не бросайте стеклянные и пластиковые бутылки, разводите огонь только в специально отведенных местах.

И помните, деревья растут десятилетиями, а сгорают за считанные часы. Ваша осторожность поможет сохранить лес.