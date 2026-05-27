Белые ночи не только в Санкт-Петербурге: где еще возникает такое явление

В Мурманске полярный день можно наблюдать с 22 мая по 22 июля

Белые ночи ассоциируются прежде всего с Санкт-Петербургом: разведенные мосты, прогулки по набережным и праздник выпускников «Алые паруса» ежегодно привлекают в Северную столицу тысячи туристов. Однако необычное природное явление не связано только с одним городом.

Чем севернее расположен населенный пункт, тем меньше летом солнце уходит за горизонт. Поэтому в некоторых российских городах ночью остается достаточно светло для прогулок без фонарей, а за Полярным кругом солнце в разгар лета вообще не заходит.

Что такое белые ночи

Белые ночи — это период, когда после заката не наступает полная темнота. Вечерние сумерки переходят в утренние, а небо даже около полуночи остается светлым.

Явление связано с наклоном земной оси. Летом Северное полушарие сильнее повернуто к Солнцу, поэтому на высоких широтах светило ночью опускается за горизонт совсем ненадолго и неглубоко.

С научной точки зрения наиболее выраженные белые ночи наблюдаются примерно между 60,5 градуса северной широты и Северным полярным кругом. Там в период летнего солнцестояния всю ночь могут продолжаться гражданские сумерки. Севернее Полярного круга в это время наступает уже другое явление — полярный день, когда солнце не скрывается за горизонтом вовсе.

Почему белые ночи прославили именно Петербург

Санкт-Петербург находится немного южнее зоны, где всю ночь строго сохраняются сумерки. Тем не менее именно город на Неве стал главным российским символом белых ночей благодаря архитектуре, рекам, каналам и культурным событиям.

Самый известный праздник этого периода — «Алые паруса». В 2026 году он пройдет 27 июня на Дворцовой площади и в акватории Невы. В программе заявлены концерт и светопиротехническое шоу с участием брига под алыми парусами. Официальный туристский портал Санкт-Петербурга называет праздник украшением белых ночей.

В Петербурге светлыми ночами обычно любуются с конца мая до середины июля, а наиболее популярный у туристов период приходится на июнь и начало июля. В это время путешественники выходят на ночные прогулки по Неве, наблюдают за разводом мостов и посещают фестивали под открытым небом.

Архангельск: белые ночи над Северной Двиной

Одним из городов, где белые ночи выражены заметнее, чем в Петербурге, является Архангельск. Он расположен севернее, почти на 64,5 градуса северной широты, поэтому в начале лета ночь там становится особенно светлой.

Лучшим местом для прогулки считается набережная Северной Двины. Ночью здесь можно увидеть реку в мягком серебристом освещении, старинные здания, памятники и корабли. Официальный туристический портал Архангельской области называет белые ночи фирменным природным явлением Русского Севера.

Белые ночи в Архангельске хорошо сочетаются с путешествием по северной культуре: туристы могут посетить музей деревянного зодчества «Малые Корелы», отправиться к Белому морю или совместить поездку с посещением Северодвинска.

Северодвинск: светлая ночь у Белого моря

Северодвинск находится еще ближе к северным широтам, где летняя ночь почти полностью исчезает. Город расположен на берегу Белого моря, поэтому наблюдать за светлым небом здесь можно на фоне воды, песчаных берегов и морского горизонта.

Туристам интересен остров Ягры с широким пляжем и сосновым бором. В период белых ночей прогулка у моря приобретает особенно необычный вид: закатные краски могут держаться очень долго, а темнота так и не наступает.

Для жителей средней полосы такая поездка может оказаться непривычной не только из-за освещения. На Белом море даже летом бывает прохладно и ветрено, поэтому для ночной прогулки понадобятся теплая куртка и удобная обувь.

Петрозаводск и Карелия: белые ночи над озерами

В Петрозаводске белые ночи можно наблюдать на берегу Онежского озера. Столица Карелии расположена севернее Петербурга, поэтому летом вечерний свет задерживается над городом дольше.

Самое очевидное место для прогулки — Онежская набережная. В белые ночи озеро отражает светлое небо, а многочисленные скульптуры и прогулочная зона становятся особенно фотогеничными.

Но Петрозаводском путешествие не ограничивается. В Карелии светлые ночи можно встретить на берегах Ладожского и Онежского озер, в поездке к островам Кижи или на загородной базе среди лесов и воды.

Такой вариант подойдет тем, кто хочет наблюдать белые ночи не среди городской архитектуры и толп туристов, а в тишине северной природы.

Сыктывкар: белые ночи в столице Коми

Белые ночи наблюдаются и в Сыктывкаре. Столица Республики Коми расположена примерно на 61,7 градуса северной широты — севернее Санкт-Петербурга и в зоне особенно светлых летних ночей.

Для туристов Сыктывкар может стать менее очевидным, но интересным направлением. Здесь можно совместить прогулки в необычном ночном освещении с знакомством с культурой коми, национальной кухней, музеями и природными маршрутами региона.

В отличие от Петербурга, в Сыктывкаре белые ночи не стали столь массовым туристическим брендом. Поэтому поездка может подойти тем, кто ищет более спокойные маршруты без большого наплыва отдыхающих.

Нижневартовск и Ханты-Мансийск: белые ночи в Югре

Увидеть светлое ночное небо летом можно и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Нижневартовск и Ханты-Мансийск расположены приблизительно на 61-м градусе северной широты, поэтому в районе летнего солнцестояния ночи там остаются очень светлыми.

В Нижневартовске с белыми ночами связан городской фестиваль «Самотлорские ночи». Его проводят летом, объединяя концертные программы, спортивные мероприятия, выставки и знакомство с культурой народов Севера.

Такой маршрут интересен тем, что показывает совсем другой образ белых ночей: не дворцовый Петербург и не старинный Архангельск, а современный северный город на берегу Оби, жизнь которого тесно связана с нефтяной историей региона.

В Ханты-Мансийске период светлых ночей можно совместить с прогулками по природному парку «Самаровский чугас», посещением этнографических комплексов и знакомством с традициями ханты и манси.

Якутск: белые ночи над Леной

Белые ночи бывают и в Якутске, который расположен примерно на 62-м градусе северной широты. Столица Республики Саха (Якутия) известна прежде всего суровыми зимами и вечной мерзлотой, однако летом город открывается с другой стороны.

В июне в Якутии проходят праздничные мероприятия Ысыаха — главного летнего праздника народа саха, который часто называют якутским Новым годом. Он связан с солнцем, обновлением природы, началом нового жизненного цикла и встречей рассвета.

Сочетание светлой ночи, широкой реки Лены, теплого лета и национальных традиций делает Якутск одним из самых необычных мест для наблюдения этого явления. Путешественник может увидеть регион, который зимой ассоциируется с экстремальным холодом, в период почти непрерывного летнего света.

Мурманск и Норильск: там вместо белых ночей наступает полярный день

В Мурманске и Норильске летом ситуация отличается от Петербурга, Архангельска или Петрозаводска. Эти города находятся за Полярным кругом, поэтому в самый светлый период года там наступает полярный день: солнце вообще не заходит за горизонт.

В Мурманске полярный день длится 62 суток — примерно с 22 мая по 22 июля. После его окончания в городе начинаются белые ночи: солнце уже ненадолго скрывается за горизонтом, но полноценной темноты еще нет.

Для туристов это дает возможность выбрать впечатление: приехать в разгар полярного дня, когда солнце светит круглые сутки, или позже, чтобы увидеть мягкие сумеречные белые ночи.

Мурманск можно совместить с поездкой в Териберку и путешествием по Кольскому полуострову. Норильск интересен как один из самых северных крупных городов мира, однако поездка туда требует более тщательного планирования.

Чем белые ночи отличаются от полярного дня

Белые ночи и полярный день легко перепутать, однако это разные природные явления.

Во время белых ночей солнце все же заходит за горизонт, но опускается неглубоко. Поэтому ночь превращается в продолжительные сумерки: небо остается светлым, но солнечного диска не видно.

При полярном дне солнце не садится вообще. Оно может опускаться низко над горизонтом, создавая ощущение долгого заката, но полноценной ночи не наступает.

Белые ночи можно увидеть в городах, расположенных южнее Полярного круга: в Петербурге, Петрозаводске, Архангельске, Сыктывкаре, Нижневартовске и Якутске. Полярный день характерен для более северных мест — Мурманска, Норильска, Воркуты, Нарьян-Мара и других территорий за Полярным кругом.

Когда лучше ехать смотреть белые ночи

Самые светлые ночи в Северном полушарии приходятся на период вокруг летнего солнцестояния — примерно на 21 июня. Именно в это время эффект наиболее заметен.

Для поездки в Петербург обычно выбирают июнь и начало июля, когда город проводит основные летние события. В Архангельск, Карелию, Коми, Югру и Якутию также лучше ехать в июне: погода уже становится теплее, а ночи достигают максимальной светлоты.

Тем, кто хочет увидеть не просто белые ночи, а солнце среди ночи, стоит выбирать Мурманскую область или другие территории за Полярным кругом в период полярного дня.

