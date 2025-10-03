Пациентка больницы погибла после нападения соседки по палате

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Врачи знали, что обвиняемая агрессивна, но не предприняли никаких мер.

Пациентка больницы погибла после нападения соседки по палате

Фото: 5-tv.ru

В США женщина стала жертвой нападения соседки по палате и спустя две недели умерла от полученных травм. Об этом сообщает New York Post.

«Она этого не заслуживала. Никто не заслуживает того, чтобы на него напали в больнице, пока он спит», — заявил сын погибшей, подчеркнув, что обязанность администрации клиники — обеспечивать безопасность пациентов.

Согласно данным следствия, Ванн находилась в медицинском центре для лечения печени. Соседка напала на нее во сне. Пострадавшая получила тяжелую черепно-мозговую травму и перенесла операцию. Последствия нападения оказались фатальными, пациентка скончалась спустя две недели. Эксперты признали ее смерть убийством.

Родные погибшей сообщили, что медики знали об «особенностях» ее соседки по палате, однако не приняли мер безопасности. Дочь погибшей возложила ответственность за трагедию на больницу.

«Я зла на людей, которые допустили эту ситуацию», — негодует девушка.

Случай вызвал широкий резонанс, так как произошел на фоне еще одного похожего инцидента в Нью-Йорке: всего через несколько дней 95-летняя женщина погибла после нападения другой пациентки в доме престарелых на Кони-Айленде.

Теперь к медицинским учреждениям города предъявляют вопросы о безопасности пациентов и контроле за людьми с историей агрессивного поведения. Эксперты не исключают, что подобные инциденты могут повлечь за собой проверки в больницах и домах престарелых Нью-Йорка.

