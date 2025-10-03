Стали миллиардерами: моряки нашли клад с затонувшего 300 лет назад корабля

У берегов Флориды нашли клад с затонувшего 300 лет назад корабля

Американская команда под руководством капитана Левина Шейверса обнаружила клад стоимостью около миллиона долларов на месте кораблекрушения испанской флотилии XVIII века. Об этом сообщает New York Post.

По данным издания, сокровища нашли у побережья Флориды во время поисковых работ. Среди поднятых предметов оказались тысяча серебряных реалов и пять редких золотых эскудо, выпущенных монетными дворами в Мексике, Перу и Боливии.

Историки напоминают, что в июле 1715 года флотилия из 11 кораблей направлялась в Испанию с грузом драгоценностей, но попала в сильнейший ураган. В результате на дно ушли тонны золота и серебра, оцененные в 400 миллионов долларов в нынешнем эквиваленте.

Отмечается, что монеты сохранились удивительно хорошо: на них отчетливо видны даты выпуска и клейма. Найденные ценности переданы специалистам для консервации, а затем будут выставлены в музеях Флориды.

Ранее у побережья Колумбии исследователи также нашли легендарный клад с затонувшего корабля «Сан-Хосе». Его стоимость может достигать 17 миллиардов долларов, что делает находку одной из самых дорогих в мире.

