Участницу «Битвы экстрасенсов» Полынь* приговорили к двум годам колонии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Осужденной запретили администрировать сайты на период двух лет.

На сколько лет посадили участницу Битвы экстрасенсов Полынь

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Главу оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову, известную как Алена Полынь*, признали виновной по делу об экстремизме. Ивантеевский городской суд Московской области назначил женщине два года колонии общего режима. Об этом стало известно из сообщения прокуратуры региона.

Уточнялось, что Суликовой запретили администрировать сайты на период двух лет.

Следствие отмечало, что осужденная продавала и распространяла экстремистскую литературу, призывая к насилию против священников Русской православной церкви (РПЦ), с января 2020 года по декабрь 2023 года. К тому же она размещала в публичном пространстве видео с высказываниями, которые оскорбляют чувства верующих.

Суликова — автор книги «Мое имя Полынь». По данным экспертов, в тексте произведения содержатся призывы к насилию и угрозы в адрес священнослужителей традиционных религий. Материал направлен на возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства. Тираж составляет около 200 экземпляров. Книга продавалась с помощью маркетплейса.

Экстрасенса задержали 4 июня прошлого года в подмосковной Ивантеевке. В ходе уголовного дела были проведены обыски по ее месту проживания.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов сообщал, что проверка в отношении Полынь была инициирована, так как она долгое время промышляла мошенничеством и продавала людям якобы «колдовские» принадлежности.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности дела участницы «Битвы экстрасенсов» Полынь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

