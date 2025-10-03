«Случилась настоящая „бандитская“ перепалка»: Лолита выпустила клип про 1990-е

Певица Лолита выпустила новый клип на песню «90-е»

Певица Лолита выпустила клип на свою новую песню «90-е», где решила переосмыслить этот непростой, но по-своему яркий и интересный период в истории страны.

Те, кто родился в XXI веке, знают о 1990-х чаще всего по фильмам, сериалам и книгам. Вот и Лолита решила погрузить зрителя в атмосферу небольшого провинциального городка тех времен.

«Фактура 1990-х считается заезженной и наполненной стереотипами, мы же по-новому переосмыслили этот период и образ артиста в нем. Из-за большого количества брутальных мужчин на площадке даже случилась настоящая „бандитская“ перепалка среди актеров», — говорит режиссер клипа Даша Гущина о съемках, ее слова приводит пресс-служба Лолиты.

Съемки проходили в подмосковном селе Воскресенское в промышленной зоне. Актеры для клипа отбирались тщательно. Создатели полностью отдались своему детищу и вложили максимум усилий. В кадре на Лолите и актерах можно увидеть аутентичные костюмы.

Съемочная команда клипа «90-е»: Пресс-служба Лолиты

Кожаный черный плащ, в котором она предстала перед зрителями, певице подарила ведущая Анастасия Ивлеева после съемки совместного новогоднего фильма. На груди у Лолиты красуется кожаный шнурок с золотым крестом, он был подарен ей одним близким человеком, которого уже нет в живых.

В этом видеоряде нет сцен насилия, певица настояла на этом. Но мы можем увидеть женщину, которая рассказывает историю о любви. Эта история рассказана от третьего лица, но зритель отчетливо понимает: это воспоминания самой Лолиты.

Эти воспоминания являются глубоким раскаянием из-за того, что она никак не могла изменить ход событий. Действие клипа похоже на собирающуюся в небе грозу, но дождя никто не увидит — он прольется за кадром с молитвой «Бог уберег».

