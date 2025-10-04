Мишустин назначил заместителем руководителя ФТС Ольгу Смолягу

Ранее она занимала должность исполняющей обязанности начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля.

Кого назначили на должность замруководителя ФТС

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ольги Смоляги заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Смолягу Ольгу Александровну заместителем руководителя Федеральной таможенной службы», — говорится в документе.

До этого Смоляга занимала должность исполняющей обязанности начальника управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин назначил на пост генерального прокурора РФ Александра Гуцана. На должности Гуцан сменил предыдущего главу ведомства Игоря Краснова, которого Совет Федерации назначил председателем Верховного суда. Последний возглавлял Генеральную прокуратуру России с 2020 года.

Известно, что Александр Гуцан, занимал должность заместителя генерального прокурора России при Юрии Чайке с 2007 по 2018 год.

