Путин назначил Гуцана генеральным прокурором России

Настоящий документ вступил в силу со дня его подписания.

Что известно о назначении генпрокурора России Гуцана

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин назначил на пост генерального прокурора РФ Александра Гуцана. Это следует из документа, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Гуцана Александра Владимировича генеральным прокурором Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — отмечено в указе.

На должности Гуцан сменил предыдущего главу ведомства Игоря Краснова, которого до этого Совет Федерации назначил председателем Верховного суда. Последний был генпрокурором России с 2020 года.

Известно, что Александр Гуцан окончил юридический факультет СПбГУ. Он с 2007 по 2018 год находился на посту заместителя генерального прокурора России Юрия Чайки. После этого, с 2018 года, Гуцан исполнял обязанности полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Совете Федераций одобрили кандидатуру Гуцана на пост генпрокурора РФ после того, как 18 сентября Путин выдвинул его на эту должность.

