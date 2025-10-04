В конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Это связано с утвержденным проектом бюджета и особенностями новогодних праздников.

Когда россияне получат повышенную пенсию за январь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пенсия за январь 2025 года у части россиян будет проиндексирована на 7,6%. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, из-за длинных новогодних праздников получат уже проиндексированную пенсию в конце декабря. В том числе это коснется и работающих пенсионеров», — уточнил депутат в разговоре ТАСС.

Ранее планировалось, что индексация страховых пенсий начнется с 1 февраля, однако она стартует раньше, с 1 января. Нилов отметил, что это «правильное решение правительства». В 2026 году новогодние каникулы продлятся до 11 января включительно, выплаты на месяц заранее перечислят тем, кто обычно получает пенсию в первые числа.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что с 1 октября на территории России на 7,6% проиндексируют пенсии для военных и бывших сотрудников силовых структур (МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и так далее). В этом году для гражданских пенсионеров основные индексации уже прошли. Страховые выплаты увеличили в январе, а социальные — в апреле.

Также депутат отмечал, что в октябре появятся новые выплаты для тех, кому исполнилось 80 лет. Фиксированная часть пенсии для таких граждан удвоится, а также будет включена надбавка на уход.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:28
«Яркий биохакинг на долголетие»: как певица Ханна следит за здоровьем
9:09
В конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше
8:49
«Ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов рассказал о своих двойниках
8:30
Очередной пиар? Актриса Нина Добрев ответила на слухи о романе с Заком Эфроном
8:14
Не просто звуки: ученые выяснили, откуда берутся «голоса в голове» у больных шизофренией
8:03
Обещал закрыть кредиты, а украл деньги — разоблачение мошенника Михаила Богачева

Сейчас читают

«Ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов рассказал о своих двойниках
Рэпер Timbaland выступил на закрытой вечеринке в Москве за 40 млн рублей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео