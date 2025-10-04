В конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше

Пенсия за январь 2025 года у части россиян будет проиндексирована на 7,6%. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пенсионеры, которые получают выплаты в начале месяца, из-за длинных новогодних праздников получат уже проиндексированную пенсию в конце декабря. В том числе это коснется и работающих пенсионеров», — уточнил депутат в разговоре ТАСС.

Ранее планировалось, что индексация страховых пенсий начнется с 1 февраля, однако она стартует раньше, с 1 января. Нилов отметил, что это «правильное решение правительства». В 2026 году новогодние каникулы продлятся до 11 января включительно, выплаты на месяц заранее перечислят тем, кто обычно получает пенсию в первые числа.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что с 1 октября на территории России на 7,6% проиндексируют пенсии для военных и бывших сотрудников силовых структур (МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и так далее). В этом году для гражданских пенсионеров основные индексации уже прошли. Страховые выплаты увеличили в январе, а социальные — в апреле.

Также депутат отмечал, что в октябре появятся новые выплаты для тех, кому исполнилось 80 лет. Фиксированная часть пенсии для таких граждан удвоится, а также будет включена надбавка на уход.



